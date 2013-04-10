TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Yksi tuotekuva
  • Kaukosäätimen valokuva
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Yksi tuotekuva
  • Kaukosäätimen valokuva
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta

Tuotanto lopetettu

5.1-kotiteatteri

HTS3551/12

4.8

| (5) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Elokuvatasoinen surround-ääni

Tuo elokuvan voima kotiisi! Tehokkaat kaksoisbassoputkelliset kaiuttimet ja Blu-ray-toiston HDMI 1080p -teräväpiirtoparannus parantavat kotiteatterielämystä.

Näytä kaikki edut

ja Blu-ray-toisto

Elokuvatasoinen surround-ääni

  • Blu-ray

Katso YouTube-videoita ja Picasa-kuvia helposti

Katso YouTube-videoita ja Picasa-kuvia helposti

Katso YouTube-videoita ja Picasa-kuvia nyt TV:stäsi. Nauti suuresta internet-videoiden valikoimasta suuremmalta näytöltä ilman tietokoneen käynnistämistä. Riittää, että Blu-ray-soitin tai kotiteatterijärjestelmä on yhdistetty internetiin joko langattomasti Wi-Fin kautta tai kaapeleilla LAN-liittimeen kytkettynä. Sitten vain nauttimaan YouTuben ja Picasan tarjonnasta.

Kaksoisbassoputkelliset kaiuttimet toistavat ääntä komeasti

Kaksoisbassoputkelliset kaiuttimet toistavat ääntä komeasti

Tehokkaat kaiuttimet, joissa on bassorefleksijärjestelmä ja kaksoisbassoputket, voimistavat matalia taajuuksia ja toistavat tanakat, syvät bassoäänet. Kuulet niin matalimman murinan kuin syvimmän jyrinän.

Dolby TrueHD ja DTS-HD tuottaa hifi-surround-äänen

Dolby TrueHD ja DTS-HD tuottaa hifi-surround-äänen

Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential takaavat erinomaisen äänen Blu-ray-levyiltä. Äänentoisto on käytännössä studiomasternauhatasoa, joten kuulet taatusti äänet sellaisina kuin ne on tarkoitettu. Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täydentävät katsomis- ja kuuntelukokemuksesi.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.8

5:stä

5

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

10/04/2013

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

dit product heeft goede eigenschappen

ik ben over dit product zeer tevreden een echte aanrader

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS3551 5.1 home cinema

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS3551 5.1 home cinema

10/04/2013

Nederland

Nederland

dit product heeft goede eigenschappen

ik ben over dit product zeer tevreden een echte aanrader

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS3551 5.1 home cinema

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS3551 5.1 home cinema

23/11/2012

Nederland

Nederland

Super set

Goed geluid! Makkelijk aan te sluiten en heel veel mogelijkheden zoals YouTube. Ben er echt tevreden over. Zeker over het warme geluid, gaat lekker hard zonder te vervormen. Goede prijs kwaliteit verhouding. Ook de draden zijn lekker lang.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS3551 5.1 home cinema

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS3551 5.1 home cinema

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. YouTuben ja Picasan käytön mahdollistava päivitys: käy osoitteessa www.philips.com/support

  2. Vain malleihin, joissa on Wi-Fi-valmius. Lisätietoja on tuotteen oppaissa.