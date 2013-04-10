2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Elokuvatasoinen surround-ääni
Tuo elokuvan voima kotiisi! Tehokkaat kaksoisbassoputkelliset kaiuttimet ja Blu-ray-toiston HDMI 1080p -teräväpiirtoparannus parantavat kotiteatterielämystä.
Blu-ray
Katso YouTube-videoita ja Picasa-kuvia nyt TV:stäsi. Nauti suuresta internet-videoiden valikoimasta suuremmalta näytöltä ilman tietokoneen käynnistämistä. Riittää, että Blu-ray-soitin tai kotiteatterijärjestelmä on yhdistetty internetiin joko langattomasti Wi-Fin kautta tai kaapeleilla LAN-liittimeen kytkettynä. Sitten vain nauttimaan YouTuben ja Picasan tarjonnasta.
Tehokkaat kaiuttimet, joissa on bassorefleksijärjestelmä ja kaksoisbassoputket, voimistavat matalia taajuuksia ja toistavat tanakat, syvät bassoäänet. Kuulet niin matalimman murinan kuin syvimmän jyrinän.
Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential takaavat erinomaisen äänen Blu-ray-levyiltä. Äänentoisto on käytännössä studiomasternauhatasoa, joten kuulet taatusti äänet sellaisina kuin ne on tarkoitettu. Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täydentävät katsomis- ja kuuntelukokemuksesi.
4.8
5:stä
5
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Riesje76
10/04/2013
Nederland
Vahvistettu ostaja
dit product heeft goede eigenschappen
ik ben over dit product zeer tevreden een echte aanrader
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS3551 5.1 home cinema
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS3551 5.1 home cinema
Riesje76
10/04/2013
Nederland
dit product heeft goede eigenschappen
ik ben over dit product zeer tevreden een echte aanrader
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS3551 5.1 home cinema
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS3551 5.1 home cinema
miep37
23/11/2012
Nederland
Super set
Goed geluid! Makkelijk aan te sluiten en heel veel mogelijkheden zoals YouTube. Ben er echt tevreden over. Zeker over het warme geluid, gaat lekker hard zonder te vervormen. Goede prijs kwaliteit verhouding. Ook de draden zijn lekker lang.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS3551 5.1 home cinema
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS3551 5.1 home cinema
YouTuben ja Picasan käytön mahdollistava päivitys: käy osoitteessa www.philips.com/support
Vain malleihin, joissa on Wi-Fi-valmius. Lisätietoja on tuotteen oppaissa.