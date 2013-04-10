Katso YouTube-videoita ja Picasa-kuvia helposti

Katso YouTube-videoita ja Picasa-kuvia nyt TV:stäsi. Nauti suuresta internet-videoiden valikoimasta suuremmalta näytöltä ilman tietokoneen käynnistämistä. Riittää, että Blu-ray-soitin tai kotiteatterijärjestelmä on yhdistetty internetiin joko langattomasti Wi-Fin kautta tai kaapeleilla LAN-liittimeen kytkettynä. Sitten vain nauttimaan YouTuben ja Picasan tarjonnasta.