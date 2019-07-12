Täysi 1080p-teräväpiirtokuva Blu-ray-soittimella

Blu-ray-levyille voi tallentaa laadukasta tietoa sekä teräväpiirtokuvaa, jonka tarkkuus on 1920 x 1080. Näkymät ja yksityiskohdat todella heräävät eloon, liikkeet näyttävät sulavilta ja kuva on erinomaisen selkeä. Lisäksi Blu-ray mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänen käytön - ja uskomattoman elävän kuuntelukokemuksen. Blu-ray-levyjen suuri tallennuskapasiteetti mahdollistaa myös erilaisten vuorovaikutteisten toimintojen käyttämisen. Saumaton toistonaikainen navigointi ja muut kätevät toiminnot, kuten ponnahdusvalikot, nostavat kotiteatterin aivan uudelle tasolle.