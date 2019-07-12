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Tuotanto lopetettu

5.1-kotiteatteri

HTS7500/12

3

| (25) Arviot

Nauti elokuvan koko tehosta kotonasi

Tyylikkäästi muotoillussa järjestelmässä on korkealaatuinen alumiininen viimeistely ja se tuottaa teräväpiirtokuvat ja surround-äänen. Kaiuttimien hifi-surround-äänentoisto tuo elokuvaelämyksen kotiisi.

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Blu-ray-soittimella

Nauti elokuvan koko tehosta kotonasi

  • Blu-ray-soitin

Dolby TrueHD ja DTS-HD tuottaa hifi-surround-äänen

Dolby TrueHD ja DTS-HD tuottaa hifi-surround-äänen

Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential takaavat erinomaisen äänen Blu-ray-levyiltä. Äänentoisto on käytännössä studiomasternauhatasoa, joten kuulet taatusti äänet sellaisina kuin ne on tarkoitettu. Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täydentävät katsomis- ja kuuntelukokemuksesi.

DoubleBASS-tekniikalla basso on täyteläinen ja syvä

DoubleBASS-tekniikalla basso on täyteläinen ja syvä

DoubleBASS takaa, että syvimmätkin bassoäänet kuuluvat pienikokoisista subwoofereista. Se tallentaa matalat taajuudet ja muuntaa ne subwooferin kuultavissa olevalle alueelle - äänessä on enemmän ytyä, ja kuuntelukokemus on täydellinen.

Täysi 1080p-teräväpiirtokuva Blu-ray-soittimella

Täysi 1080p-teräväpiirtokuva Blu-ray-soittimella

Blu-ray-levyille voi tallentaa laadukasta tietoa sekä teräväpiirtokuvaa, jonka tarkkuus on 1920 x 1080. Näkymät ja yksityiskohdat todella heräävät eloon, liikkeet näyttävät sulavilta ja kuva on erinomaisen selkeä. Lisäksi Blu-ray mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänen käytön - ja uskomattoman elävän kuuntelukokemuksen. Blu-ray-levyjen suuri tallennuskapasiteetti mahdollistaa myös erilaisten vuorovaikutteisten toimintojen käyttämisen. Saumaton toistonaikainen navigointi ja muut kätevät toiminnot, kuten ponnahdusvalikot, nostavat kotiteatterin aivan uudelle tasolle.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.0

5:stä

25

Arviot

12/07/2019

Deutschland

Deutschland

Schönes Heimkino, tolles design!

Mein zweites Heimkino von Philips. Laut und video sind sehr gut.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS7500 5.1 Home Entertainment-System

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS7500 5.1 Home Entertainment-System

20/05/2012

België

België

son performant et puissant

un peu long à la mise en route (exemple 26 secondes nécessaires pour écouter la radio - c'est long) Ecran petit et mal placé, il faut s'abaisser pour pouvoir le lire sinon c'est un très bon produit - il rempli la pièce d'un son de grande qualité et sans aucune distortion

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS7500 Home Cinéma 5 enceintes

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS7500 Home Cinéma 5 enceintes

12/10/2011

Nederland

Nederland

Perfect apparaat, goede prijs

goed bedieningsgemak. apparaat waarover is nagedacht

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS7500 5.1 home cinema

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS7500 5.1 home cinema

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