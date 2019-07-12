2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HTS7500/12
Nauti elokuvan koko tehosta kotonasi
Tyylikkäästi muotoillussa järjestelmässä on korkealaatuinen alumiininen viimeistely ja se tuottaa teräväpiirtokuvat ja surround-äänen. Kaiuttimien hifi-surround-äänentoisto tuo elokuvaelämyksen kotiisi.
Blu-ray-soitin
Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential takaavat erinomaisen äänen Blu-ray-levyiltä. Äänentoisto on käytännössä studiomasternauhatasoa, joten kuulet taatusti äänet sellaisina kuin ne on tarkoitettu. Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täydentävät katsomis- ja kuuntelukokemuksesi.
DoubleBASS takaa, että syvimmätkin bassoäänet kuuluvat pienikokoisista subwoofereista. Se tallentaa matalat taajuudet ja muuntaa ne subwooferin kuultavissa olevalle alueelle - äänessä on enemmän ytyä, ja kuuntelukokemus on täydellinen.
Blu-ray-levyille voi tallentaa laadukasta tietoa sekä teräväpiirtokuvaa, jonka tarkkuus on 1920 x 1080. Näkymät ja yksityiskohdat todella heräävät eloon, liikkeet näyttävät sulavilta ja kuva on erinomaisen selkeä. Lisäksi Blu-ray mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänen käytön - ja uskomattoman elävän kuuntelukokemuksen. Blu-ray-levyjen suuri tallennuskapasiteetti mahdollistaa myös erilaisten vuorovaikutteisten toimintojen käyttämisen. Saumaton toistonaikainen navigointi ja muut kätevät toiminnot, kuten ponnahdusvalikot, nostavat kotiteatterin aivan uudelle tasolle.
3.0
5:stä
25
Arviot
Toppyjazz
12/07/2019
Deutschland
Schönes Heimkino, tolles design!
Mein zweites Heimkino von Philips. Laut und video sind sehr gut.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS7500 5.1 Home Entertainment-System
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS7500 5.1 Home Entertainment-System
gilden
20/05/2012
België
son performant et puissant
un peu long à la mise en route (exemple 26 secondes nécessaires pour écouter la radio - c'est long) Ecran petit et mal placé, il faut s'abaisser pour pouvoir le lire sinon c'est un très bon produit - il rempli la pièce d'un son de grande qualité et sans aucune distortion
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS7500 Home Cinéma 5 enceintes
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS7500 Home Cinéma 5 enceintes
Janbussum
12/10/2011
Nederland
Perfect apparaat, goede prijs
goed bedieningsgemak. apparaat waarover is nagedacht
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS7500 5.1 home cinema
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS7500 5.1 home cinema