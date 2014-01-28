2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Nauti elokuvan koko tehosta kotonasi
Tyylikkäästi muotoillussa järjestelmässä on korkealaatuinen alumiininen viimeistely ja se tuottaa teräväpiirtokuvat ja surround-äänen. Kaiuttimien hifi-surround-äänentoisto tuo elokuvaelämyksen kotiisi.
Blu-ray-soitin
Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential takaavat erinomaisen äänen Blu-ray-levyiltä. Äänentoisto on käytännössä studiomasternauhatasoa, joten kuulet taatusti äänet sellaisina kuin ne on tarkoitettu. Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täydentävät katsomis- ja kuuntelukokemuksesi.
DoubleBASS takaa, että syvimmätkin bassoäänet kuuluvat pienikokoisista subwoofereista. Se tallentaa matalat taajuudet ja muuntaa ne subwooferin kuultavissa olevalle alueelle - äänessä on enemmän ytyä, ja kuuntelukokemus on täydellinen.
Blu-ray-levyille voi tallentaa laadukasta tietoa sekä teräväpiirtokuvaa, jonka tarkkuus on 1920 x 1080. Näkymät ja yksityiskohdat todella heräävät eloon, liikkeet näyttävät sulavilta ja kuva on erinomaisen selkeä. Lisäksi Blu-ray mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänen käytön - ja uskomattoman elävän kuuntelukokemuksen. Blu-ray-levyjen suuri tallennuskapasiteetti mahdollistaa myös erilaisten vuorovaikutteisten toimintojen käyttämisen. Saumaton toistonaikainen navigointi ja muut kätevät toiminnot, kuten ponnahdusvalikot, nostavat kotiteatterin aivan uudelle tasolle.
3.9
5:stä
7
Arviot
86%
suosittelee tätä tuotetta
gabetmel
28/01/2014
France
très bon produit
contrairement a l avis au dessus moi aucun soucis pas de bruits pas de soucis de réglage de l audio pour moi se produit est genial rien a dire
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS7540 Home Cinéma 5 enceintes
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS7540 Home Cinéma 5 enceintes
Jhonnybegoode
15/05/2012
España
Tiene un sonido espectacular
Este producto es muy completo para su ajustado precio, es un excelente sistema de cine en casa, con una calidad de imagen muy buena y un sonido espectacular.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS7540 Sistema de cine en casa 5.1
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS7540 Sistema de cine en casa 5.1
RickH244
10/10/2011
Nederland
Een mooi systeem met goede geluidskwaliteit.
Nu enkele weken dit systeem in huis. Geweldige geluidskwaliteit, heel veel aansluitingen zodat het geluid van gamesconsoles, computers, UPC box e.d. allemaal aangesloten kunnen worden om continu te genieten van surround sound. Prettig in gebruik zonder handleiding voor iemand met gevoel voor dit soort electronica. Voor mensen met minder kennis van dit soort apparatuur zal de handleiding toereikend zijn. Enige minpunt is dat de USB aansluiting om mediabestanden van een USB opslagapparaat af te spelen enkel de FAT32 bestandsindeling herkent. Afspelen van HD films (>4GB grootte) dus niet mogelijk is. Hopelijk wordt dit in een toekomstige firmware update veranderd.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS7540 5.1 home cinema
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS7540 5.1 home cinema