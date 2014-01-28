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Tuotanto lopetettu

5.1-kotiteatteri

HTS7540/12

3.9

| (7) Arviot | 86% suosittelee tätä tuotetta

Nauti elokuvan koko tehosta kotonasi

Tyylikkäästi muotoillussa järjestelmässä on korkealaatuinen alumiininen viimeistely ja se tuottaa teräväpiirtokuvat ja surround-äänen. Kaiuttimien hifi-surround-äänentoisto tuo elokuvaelämyksen kotiisi.

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Blu-ray-soittimella

Nauti elokuvan koko tehosta kotonasi

  • Blu-ray-soitin

Dolby TrueHD ja DTS-HD tuottaa hifi-surround-äänen

Dolby TrueHD ja DTS-HD tuottaa hifi-surround-äänen

Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential takaavat erinomaisen äänen Blu-ray-levyiltä. Äänentoisto on käytännössä studiomasternauhatasoa, joten kuulet taatusti äänet sellaisina kuin ne on tarkoitettu. Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täydentävät katsomis- ja kuuntelukokemuksesi.

DoubleBASS-tekniikalla basso on täyteläinen ja syvä

DoubleBASS-tekniikalla basso on täyteläinen ja syvä

DoubleBASS takaa, että syvimmätkin bassoäänet kuuluvat pienikokoisista subwoofereista. Se tallentaa matalat taajuudet ja muuntaa ne subwooferin kuultavissa olevalle alueelle - äänessä on enemmän ytyä, ja kuuntelukokemus on täydellinen.

Täysi 1080p-teräväpiirtokuva Blu-ray-soittimella

Täysi 1080p-teräväpiirtokuva Blu-ray-soittimella

Blu-ray-levyille voi tallentaa laadukasta tietoa sekä teräväpiirtokuvaa, jonka tarkkuus on 1920 x 1080. Näkymät ja yksityiskohdat todella heräävät eloon, liikkeet näyttävät sulavilta ja kuva on erinomaisen selkeä. Lisäksi Blu-ray mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänen käytön - ja uskomattoman elävän kuuntelukokemuksen. Blu-ray-levyjen suuri tallennuskapasiteetti mahdollistaa myös erilaisten vuorovaikutteisten toimintojen käyttämisen. Saumaton toistonaikainen navigointi ja muut kätevät toiminnot, kuten ponnahdusvalikot, nostavat kotiteatterin aivan uudelle tasolle.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.9

5:stä

7

Arviot

86%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

28/01/2014

France

France

très bon produit

contrairement a l avis au dessus moi aucun soucis pas de bruits pas de soucis de réglage de l audio pour moi se produit est genial rien a dire

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS7540 Home Cinéma 5 enceintes

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS7540 Home Cinéma 5 enceintes

15/05/2012

España

España

Tiene un sonido espectacular

Este producto es muy completo para su ajustado precio, es un excelente sistema de cine en casa, con una calidad de imagen muy buena y un sonido espectacular.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS7540 Sistema de cine en casa 5.1

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS7540 Sistema de cine en casa 5.1

10/10/2011

Nederland

Nederland

Een mooi systeem met goede geluidskwaliteit.

Nu enkele weken dit systeem in huis. Geweldige geluidskwaliteit, heel veel aansluitingen zodat het geluid van gamesconsoles, computers, UPC box e.d. allemaal aangesloten kunnen worden om continu te genieten van surround sound. Prettig in gebruik zonder handleiding voor iemand met gevoel voor dit soort electronica. Voor mensen met minder kennis van dit soort apparatuur zal de handleiding toereikend zijn. Enige minpunt is dat de USB aansluiting om mediabestanden van een USB opslagapparaat af te spelen enkel de FAT32 bestandsindeling herkent. Afspelen van HD films (>4GB grootte) dus niet mogelijk is. Hopelijk wordt dit in een toekomstige firmware update veranderd.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS7540 5.1 home cinema

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS7540 5.1 home cinema

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