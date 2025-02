Jopa 99 % vähemmän bakteereja: ihanteellinen lastenhuoneeseen

Philips NanoCloud -tekniikka tuottaa kaikkein puhtainta vesihöyryä. Sen höyry on niin hienojakoista, että bakteerien on vaikea tarttua siihen. Ilmankostutin päästää ilmaan jopa 99 % vähemmän bakteereja kuin tavalliset ultraäänikostuttimet (4), joten se on ihanteellinen ratkaisu lastenhuoneeseen ja turvallinen käyttää vesijohtovedellä.