Täydellinen matkakumppani: mukana käytännöllinen matkakotelo

Philips One on tyylikäs sähköhammasharja. Se on pieni ja kevyt pitää kädessä, kuten vanha manuaalinen hammasharjasi. Sillä on käytännöllinen suoja harjaspäälle ja lataaminen on helppoa missä vain USB:n kautta.