Color+-toiminto näyttää esineiden värit kaikessa loistossaan (CRI > 95)

Mitä korkeampi värintoistoindeksi (CRI*) on, sitä helpompaa on tutkia auton kori nopeasti ja tarkasti. Voit tarkastella maalaus-, kiillotus- puhdistus- ja valmistelutöitä yhtä helposti kuin ulkona aurinkoisena päivänä. Jos valon CRI-arvo on matala, jotkin värit näkyvät epäluonnollisina. Jos valonlähteen CRI-arvo on kuitenkin vähintään 90, näet helposti esimerkiksi naarmujen aiheuttamat värierot.