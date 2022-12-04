Laadukas, viileän valkoinen valo

Päivitä auton ajovalot Philipsin Ultinon Pro3021 -LED-polttimoilla, joissa on moderni viileän valkoinen valo. Edistyksellisissä polttimoissa on tehokkaat LED-sirut ja 6 000 kelvinin värilämpötila, minkä ansiosta ne tarjoavat maksimaalisen ajomukavuuden. Huomaat esteet tiellä nopeammin ja ajat luottavaisemmin muita tienkäyttäjiä häikäisemättä. Philipsin Ultinon Pro3021 -LED-polttimoilla saat valoihisi sekä tehoa että tyyliä.