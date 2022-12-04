2 vuoden takuu
LUM11005U3021X2
11005U3021
11005U3021X2
Polttimotyyppi: HB3/HB4
Jopa 100 % kirkkaampi
Viileä valkoinen valo 6 000K
2 vuoden takuu
Polttimoiden lukumäärä: 2
Päivitä auton ajovalot Philipsin Ultinon Pro3021 -LED-polttimoilla, joissa on moderni viileän valkoinen valo. Edistyksellisissä polttimoissa on tehokkaat LED-sirut ja 6 000 kelvinin värilämpötila, minkä ansiosta ne tarjoavat maksimaalisen ajomukavuuden. Huomaat esteet tiellä nopeammin ja ajat luottavaisemmin muita tienkäyttäjiä häikäisemättä. Philipsin Ultinon Pro3021 -LED-polttimoilla saat valoihisi sekä tehoa että tyyliä.
Valitsemalla oikeanlaiset LED-polttimot saat laadukkaan valon, joka kestää pidempään. Philipsin Ultinon Pro3021 -polttimoissa on kestävä muotoilu ja tehokas jäähdytyslevy, joka estää tärkeitä komponentteja kuumenemasta liikaa. Polttimoilla on jopa 2 000 tunnin käyttöikä, mikä on jopa neljä kertaa enemmän kuin halogeenipolttimoilla***.
LED-polttimon on tärkeää olla juuri oikeankokoinen. Markkinoiden muista jälkiasennettavista LED-ratkaisuista poiketen Philipsin Ultinon Pro3021 -LED-polttimoissa on integroitu ohjausyksikkö, mikä nopeuttaa asennusta. Kompakti muotoilu sopii monenlaisiin automalleihin ja helpottaa asentajan tekemää asennusta. Päivitä ajovalosi. Katso vaiheittaiset ohjeet täältä**** ja yhteensopivuusluettelo täältä*****.
3.0
5:stä
1
Arvio
Arjimiro
04/12/2022
España
Philipsin työntekijä
Vahvistettu ostaja
Buena calidad pero sin lo más importante
[Employee of philipsglobal] Las bombillas van bien ,no es que se te ponga la noche como el día pero bien . Haora por el precio podía tener la homologación .
Edut
La colocacion
Haitat
La luz no es muy intensa y no homologadas
Arvioitu tuote: Ultinon Pro3021 LUM11005U3021X2 Elegante luz LED
Arvioitu tuote: Ultinon Pro3021 LUM11005U3021X2 Elegante luz LED
Halogeenipolttimoiden lakisääteisiin vähimmäisvaatimuksiin verrattuna.
On käyttäjän omalla vastuulla, että jälkiasennettavia LED-valoja käytetään sovellettavan lain mukaisesti. Polttimoita ei ole luvallista käyttää yleisillä teillä
Lisätietoja: Philips.com/AutomotiveSupport
Saatavilla osoitteessa Philips.com/LEDcompatibility-check
Lisätietoja: philips.com/LED-bulbs