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  • Valaise tie LED-polttimoilla
  • Valaise tie LED-polttimoilla
  • Valaise tie LED-polttimoilla
  • Valaise tie LED-polttimoilla
  • Valaise tie LED-polttimoilla
  • Valaise tie LED-polttimoilla
  • Valaise tie LED-polttimoilla
  • Valaise tie LED-polttimoilla
  • Valaise tie LED-polttimoilla
  • Valaise tie LED-polttimoilla

Ultinon Pro3021Tyylikäs LED-valo

LUM11005U3021X2

11005U3021

11005U3021X2

3
| (1) Arvio
Valaise tie LED-polttimoilla
Philipsin LED-ajovalopolttimot** tarjoavat upean hinta-laatusuhteen, miellyttävän valaisun ja luotettavan tehon. Siirry halogeeneista LED-tekniikkaan näillä näppärillä polttimoilla, jotka on suunniteltu pitkäikäisiksi ja helpoiksi asentaa.
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Tyylikkäät ja helposti vaihdettavat LED-polttimot

Valaise tie LED-polttimoilla

  • Polttimotyyppi: HB3/HB4

  • Jopa 100 % kirkkaampi

  • Viileä valkoinen valo 6 000K

  • 2 vuoden takuu

  • Polttimoiden lukumäärä: 2

Laadukas, viileän valkoinen valo

Päivitä auton ajovalot Philipsin Ultinon Pro3021 -LED-polttimoilla, joissa on moderni viileän valkoinen valo. Edistyksellisissä polttimoissa on tehokkaat LED-sirut ja 6 000 kelvinin värilämpötila, minkä ansiosta ne tarjoavat maksimaalisen ajomukavuuden. Huomaat esteet tiellä nopeammin ja ajat luottavaisemmin muita tienkäyttäjiä häikäisemättä. Philipsin Ultinon Pro3021 -LED-polttimoilla saat valoihisi sekä tehoa että tyyliä.

Pitkäikäiset polttimot

Valitsemalla oikeanlaiset LED-polttimot saat laadukkaan valon, joka kestää pidempään. Philipsin Ultinon Pro3021 -polttimoissa on kestävä muotoilu ja tehokas jäähdytyslevy, joka estää tärkeitä komponentteja kuumenemasta liikaa. Polttimoilla on jopa 2 000 tunnin käyttöikä, mikä on jopa neljä kertaa enemmän kuin halogeenipolttimoilla***.

Helppo asentaa

LED-polttimon on tärkeää olla juuri oikeankokoinen. Markkinoiden muista jälkiasennettavista LED-ratkaisuista poiketen Philipsin Ultinon Pro3021 -LED-polttimoissa on integroitu ohjausyksikkö, mikä nopeuttaa asennusta. Kompakti muotoilu sopii monenlaisiin automalleihin ja helpottaa asentajan tekemää asennusta. Päivitä ajovalosi. Katso vaiheittaiset ohjeet täältä**** ja yhteensopivuusluettelo täältä*****.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.0

5:stä

1

Arvio

5
4
2
1

04/12/2022

España

España

Philipsin työntekijä

Vahvistettu ostaja

Buena calidad pero sin lo más importante

[Employee of philipsglobal] Las bombillas van bien ,no es que se te ponga la noche como el día pero bien . Haora por el precio podía tener la homologación .

Edut

La colocacion

Haitat

La luz no es muy intensa y no homologadas

Arvioitu tuote: Ultinon Pro3021 LUM11005U3021X2 Elegante luz LED

Arvioitu tuote: Ultinon Pro3021 LUM11005U3021X2 Elegante luz LED

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Halogeenipolttimoiden lakisääteisiin vähimmäisvaatimuksiin verrattuna.

  2. On käyttäjän omalla vastuulla, että jälkiasennettavia LED-valoja käytetään sovellettavan lain mukaisesti. Polttimoita ei ole luvallista käyttää yleisillä teillä

  3. Lisätietoja: Philips.com/AutomotiveSupport

  4. Saatavilla osoitteessa Philips.com/LEDcompatibility-check

  5. Lisätietoja: philips.com/LED-bulbs