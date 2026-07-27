2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
MCD170/12
DVD-toisto
USB Direct
Kompakti muotoilu
Soitin on yhteensopiva useimpien markkinoilla olevien DVD- ja CD-levyjen kanssa. DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW - kaikkia voi toistaa soittimella. DivX® Ultran parhaita ominaisuuksia ovat DivX®-toisto ja mahtavat toiminnot, kuten tekstitys, useat kielivalinnat, raidat ja valikot helppokäyttöisessä muodossa. CD-RW on lyhenne CD-asemasta, jossa voi käyttää yleistä CD-tallennuslevymuotoa.
Kytke laitteesi Philips Hi-Fi -laitteen USB-porttiin. Digitaaliset kappaleesi soitetaan suoraan laitteesta. Nyt voit jakaa suosikkihetkesi perheen ja ystävien kanssa.
Digitaalinen FM-radio kasvattaa Philips-äänentoistojärjestelmän musiikkivalikoimaa. Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.
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