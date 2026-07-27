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  • Nauti DVD-elokuvien erinomaisesta äänestä
  • Nauti DVD-elokuvien erinomaisesta äänestä
  • Nauti DVD-elokuvien erinomaisesta äänestä
  • Nauti DVD-elokuvien erinomaisesta äänestä
  • Nauti DVD-elokuvien erinomaisesta äänestä
  • Nauti DVD-elokuvien erinomaisesta äänestä

Tuotanto lopetettu

DVD-mikrokotiteatteri

MCD170/12

Nauti DVD-elokuvien erinomaisesta äänestä
Nyt voit kokea elokuvateatterin mukaansatempaavan tunnelman olohuoneessasi! Philipsin tyylikkään MCD170 DVD -mikrokotiteatterin Dynamic Bass Boost -tehostus takaa syvän ja täyteläisen bassoäänen.
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Nauti DVD-elokuvien erinomaisesta äänestä

  • DVD-toisto

  • USB Direct

  • Kompakti muotoilu

Toista DVD-, DivX® Ultra-, MP3/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-levyjä

Toista DVD-, DivX® Ultra-, MP3/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-levyjä

Soitin on yhteensopiva useimpien markkinoilla olevien DVD- ja CD-levyjen kanssa. DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW - kaikkia voi toistaa soittimella. DivX® Ultran parhaita ominaisuuksia ovat DivX®-toisto ja mahtavat toiminnot, kuten tekstitys, useat kielivalinnat, raidat ja valikot helppokäyttöisessä muodossa. CD-RW on lyhenne CD-asemasta, jossa voi käyttää yleistä CD-tallennuslevymuotoa.

Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia

Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia

Kytke laitteesi Philips Hi-Fi -laitteen USB-porttiin. Digitaaliset kappaleesi soitetaan suoraan laitteesta. Nyt voit jakaa suosikkihetkesi perheen ja ystävien kanssa.

FM-digitaaliviritin jopa 20 pikavalinta-asemalle

FM-digitaaliviritin jopa 20 pikavalinta-asemalle

Digitaalinen FM-radio kasvattaa Philips-äänentoistojärjestelmän musiikkivalikoimaa. Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.

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