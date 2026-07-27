Toista DVD-, DivX® Ultra-, MP3/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-levyjä

Soitin on yhteensopiva useimpien markkinoilla olevien DVD- ja CD-levyjen kanssa. DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW - kaikkia voi toistaa soittimella. DivX® Ultran parhaita ominaisuuksia ovat DivX®-toisto ja mahtavat toiminnot, kuten tekstitys, useat kielivalinnat, raidat ja valikot helppokäyttöisessä muodossa. CD-RW on lyhenne CD-asemasta, jossa voi käyttää yleistä CD-tallennuslevymuotoa.