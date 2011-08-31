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Tuotanto lopetettu

DVD-mikrokotiteatteri

MCD179/12

3

| (2) Arviot

Muuta mikä tahansa huone teatteriksi

MCD179-DVD-mikrokotiteatteri luo täydellisen elokuvaelämyksen kotiisi. 2.1-kaiutinjärjestelmä ja Dolby Digital takaavat täydellisen äänentoiston, Progressive Scan optimoi kuvat ja sinä nautit silmien ja korvien täydeltä!

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2.1-kaiuttimilla

Muuta mikä tahansa huone teatteriksi

  • 2.1

  • DivX-toisto

  • komponenttirakenne

Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

USB Direct musiikki- ja valokuvatoistoon

USB Direct musiikki- ja valokuvatoistoon

Liitä USB-laite järjestelmään, ja voit jakaa digitaalista musiikkia ja valokuvia heti perheen ja ystävien kanssa.

Hienot puupintaiset kaiuttimet

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Arviot

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3.0

5:stä

2

Arviot

5
3
1

31/08/2011

Nederland

Nederland

Zeer tevreden

gemakkelijk in gebruik,disign look is mooi strak en zakelijk.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCD179 DVD Micro Theatre

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCD179 DVD Micro Theatre

10/02/2013

France

France

probleme lecture USB

Gros probleme de lecture des supports usb (clef disque dur externe etc.. lecture du nom du fichier limite a 8 carateres consequence on doit renommer tous le nom de fichier. probleme de reconnaissance des support USB probleme pour basculer d un dossier a l autre. ne lis pas les MP4 Certain .avi ne sont pas gere pas de possibilite de mise a jour qualite reception FM mediocre.

Arvioitu tuote: MCD179 Microchaîne DVD

Arvioitu tuote: MCD179 Microchaîne DVD

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