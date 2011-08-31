2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
MCD179/12
Muuta mikä tahansa huone teatteriksi
MCD179-DVD-mikrokotiteatteri luo täydellisen elokuvaelämyksen kotiisi. 2.1-kaiutinjärjestelmä ja Dolby Digital takaavat täydellisen äänentoiston, Progressive Scan optimoi kuvat ja sinä nautit silmien ja korvien täydeltä!
2.1
DivX-toisto
komponenttirakenne
Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.
Liitä USB-laite järjestelmään, ja voit jakaa digitaalista musiikkia ja valokuvia heti perheen ja ystävien kanssa.
3.0
5:stä
2
Arviot
Franckie
31/08/2011
Nederland
Zeer tevreden
gemakkelijk in gebruik,disign look is mooi strak en zakelijk.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCD179 DVD Micro Theatre
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCD179 DVD Micro Theatre
flo91
10/02/2013
France
probleme lecture USB
Gros probleme de lecture des supports usb (clef disque dur externe etc.. lecture du nom du fichier limite a 8 carateres consequence on doit renommer tous le nom de fichier. probleme de reconnaissance des support USB probleme pour basculer d un dossier a l autre. ne lis pas les MP4 Certain .avi ne sont pas gere pas de possibilite de mise a jour qualite reception FM mediocre.
Arvioitu tuote: MCD179 Microchaîne DVD
Arvioitu tuote: MCD179 Microchaîne DVD