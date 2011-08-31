Muuta mikä tahansa huone teatteriksi

MCD179-DVD-mikrokotiteatteri luo täydellisen elokuvaelämyksen kotiisi. 2.1-kaiutinjärjestelmä ja Dolby Digital takaavat täydellisen äänentoiston, Progressive Scan optimoi kuvat ja sinä nautit silmien ja korvien täydeltä!