2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Hulluna ääneen
Kokeile uutta Philips Classic -DVD-mikrojärjestelmää, jossa on sekä DVD- että WMA-CD/MP3-CD-toisto. Nauti rauhassa lempielokuvistasi ja -musiikistasi!
100 W
Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.
Monissa herätyskelloissa on useita herätysvaihtoehtoja. Tässä Philipsin kelloradiossa voit valita radioherätyksen tai perinteisen äänimerkkiherätyksen. Uniajastimella voit ohjelmoida musiikin pituuden sen mukaan, miten nopeasti tavallisesti nukahdat. Tässä kelloradiossa on kaikki tarvitsemasi, halusitpa käyttää aamuisin tasaista herätysääntä tai kuunnella iltaisin lempimusiikkiasi ennen nukahtamista.
Liitä USB-laite järjestelmään, ja voit jakaa digitaalista musiikkia ja valokuvia heti perheen ja ystävien kanssa.
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3.8
5:stä
8
Arviot
88%
suosittelee tätä tuotetta
PeterK
25/03/2010
Nederland
perfecte set voor slaap-/kinderkamer
Een micro set die aan alle verwachtingen voldoet, makkelijk aan te sluiten, prima geluid en heel gebruiksvriendelijk. Ideaal voor op slaapkamer of kinderkamer waarbij prima CDs en DVD kunnen worden afgespeeld. Geluid en beeld zijn prima, echt value for money, zeker met de recente prijsverlaging. Ook voor jeugd heel leuk om MP3 of MP4 speler op aan te sluiten en favoriete muziek te beluisteren
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCD395 Klassiek DVD-microsysteem
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCD395 Klassiek DVD-microsysteem
revigo
30/12/2018
België
mooi compact en goed systeem
Na bijna 10 jaar nog steeds tevreden, gebruik het tegenwoordig wel veel minder. Makkelijke bediening, kan snel over van radio naar CD naar DVD of aux.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCD395 Klassiek DVD-microsysteem
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCD395 Klassiek DVD-microsysteem
Ignatius10
13/06/2013
Nederland
Product is prima
Het gebruikersgemak viel mij iets tegen. Ik moet telkens toch het boekje erbij pakken om te weten wat ik doen moet om bepaalde functies actief te maken. Dan gaat het dus om zaken die ik niet regelmatig doe als bijvoorbeeld de zenders in te stellen. Het design is niet flitsend, maar dat speelde voor de aanschaf niet echt een rol. Het ging om de prestaties en die zijn prima
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCD395 Klassiek DVD-microsysteem
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCD395 Klassiek DVD-microsysteem