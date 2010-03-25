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Tuotanto lopetettu

Klassinen DVD-mikrojärjestelmä

MCD395/12

3.8

| (8) Arviot | 88% suosittelee tätä tuotetta

Hulluna ääneen

Kokeile uutta Philips Classic -DVD-mikrojärjestelmää, jossa on sekä DVD- että WMA-CD/MP3-CD-toisto. Nauti rauhassa lempielokuvistasi ja -musiikistasi!

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Rentoudu hyvän musiikin ja elokuvien parissa

Hulluna ääneen

  • 100 W

Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan

Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Herätys- ja uniajastintoiminnot

Herätys- ja uniajastintoiminnot

Monissa herätyskelloissa on useita herätysvaihtoehtoja. Tässä Philipsin kelloradiossa voit valita radioherätyksen tai perinteisen äänimerkkiherätyksen. Uniajastimella voit ohjelmoida musiikin pituuden sen mukaan, miten nopeasti tavallisesti nukahdat. Tässä kelloradiossa on kaikki tarvitsemasi, halusitpa käyttää aamuisin tasaista herätysääntä tai kuunnella iltaisin lempimusiikkiasi ennen nukahtamista.

USB Direct musiikki- ja valokuvatoistoon

USB Direct musiikki- ja valokuvatoistoon

Liitä USB-laite järjestelmään, ja voit jakaa digitaalista musiikkia ja valokuvia heti perheen ja ystävien kanssa.

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Arviot

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3.8

5:stä

8

Arviot

88%

suosittelee tätä tuotetta

3
2

25/03/2010

Nederland

Nederland

perfecte set voor slaap-/kinderkamer

Een micro set die aan alle verwachtingen voldoet, makkelijk aan te sluiten, prima geluid en heel gebruiksvriendelijk. Ideaal voor op slaapkamer of kinderkamer waarbij prima CDs en DVD kunnen worden afgespeeld. Geluid en beeld zijn prima, echt value for money, zeker met de recente prijsverlaging. Ook voor jeugd heel leuk om MP3 of MP4 speler op aan te sluiten en favoriete muziek te beluisteren

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCD395 Klassiek DVD-microsysteem

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCD395 Klassiek DVD-microsysteem

30/12/2018

België

België

mooi compact en goed systeem

Na bijna 10 jaar nog steeds tevreden, gebruik het tegenwoordig wel veel minder. Makkelijke bediening, kan snel over van radio naar CD naar DVD of aux.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCD395 Klassiek DVD-microsysteem

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCD395 Klassiek DVD-microsysteem

13/06/2013

Nederland

Nederland

Product is prima

Het gebruikersgemak viel mij iets tegen. Ik moet telkens toch het boekje erbij pakken om te weten wat ik doen moet om bepaalde functies actief te maken. Dan gaat het dus om zaken die ik niet regelmatig doe als bijvoorbeeld de zenders in te stellen. Het design is niet flitsend, maar dat speelde voor de aanschaf niet echt een rol. Het ging om de prestaties en die zijn prima

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCD395 Klassiek DVD-microsysteem

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCD395 Klassiek DVD-microsysteem

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