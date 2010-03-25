Herätys- ja uniajastintoiminnot

Monissa herätyskelloissa on useita herätysvaihtoehtoja. Tässä Philipsin kelloradiossa voit valita radioherätyksen tai perinteisen äänimerkkiherätyksen. Uniajastimella voit ohjelmoida musiikin pituuden sen mukaan, miten nopeasti tavallisesti nukahdat. Tässä kelloradiossa on kaikki tarvitsemasi, halusitpa käyttää aamuisin tasaista herätysääntä tai kuunnella iltaisin lempimusiikkiasi ennen nukahtamista.