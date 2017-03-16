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Tuotanto lopetettu

StreamiumLangaton mikrohifijärjestelmä

MCI500H/12

3.3

| (240) Arviot

Vapauta musiikkisi

Kuuntele musiikkia omalla tavallasi - äänentoisto on puhdasta ja tehokasta! 160 Gt:n MCi500H -soittimella toistat musiikkia kiintolevyltä, siirrät musiikkia tietokoneesta, liität USB-laitteita ja kuuntelet Internet-radiota.

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Kaikki musiikkisi yhdessä järjestelmässä - langattomasti

Vapauta musiikkisi

  • 160 Gt:n / 2000 CD:n

  • Ilmainen Internet-radio

  • 2 x 50 W

Vedä ja pudota musiikkia tietokoneesta

Philipsin WADM (Wireless Audio Device Management) -ohjelmistolla (vakiovaruste) voit kopioida tietokoneeseen tallennetun musiikkikokoelman Streamium-keskuksen kiintolevylle vetämällä ja pudottamalla. Voit nauttia musiikkikokoelmastasi käynnistämättä tietokonetta.

Aakkosnumeerinen haku kaukosäätimellä

Aakkosnumeerinen haku kaukosäätimellä

Kaukosäätimen näppäimistön aakkosnumeerisella hakutoiminnolla löydät suosikkiesiintyjät, -kappaleet ja -albumit nopeasti. Paina vain kaukosäätimen Search-hakupainiketta ja kirjoita haettavan esiintyjän, kappaleen tai albumin nimen ensimmäiset kirjaimet tai numerot. Toiminto näyttää hakua lähinnä vastaavan kohteen. Enää ei aikaa kulu kokonaisen kokoelman tai soittolistan selaamiseen.

Hi-Fi-diskanttikalotit ja 13,3 cm (5,25") bassokaiuttimet

Langattomassa Streamium-mikro-Hi-Fi-järjestelmässä on laadukkaat Hi-Fi-muuntimet. Pehmeä 1 tuuman diskanttikalotti on valmistettu aidosta silkistä. Se toistaa musiikin jokaisen yksityiskohdan ja vivahteen ilman, että ääni kuulostaa kovalta tai pistävältä. Ylivertainen 5,25" keskialueen bassokaiutin sisältää optimoidun paperikartion, joka on sekä kevyt että jäykkä, joten kaiutin on tarkka ja säilyttää erittäin tasaisen taajuusvasteen 4 kHz:iin asti. Yhdistelmä tuottaa äänen, joka kuulostaa erittäin luonnolliselta ja selkeältä, mutta jossa basso on silti voimakas ja dynaaminen.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.3

5:stä

240

Arviot

16/03/2017

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Den bästa

Bäst på alla möjliga sätt! Hårddisken är bra alternativ för egna låtar.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Streamium MCI500H Trådlöst micro-HiFi-system

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Streamium MCI500H Trådlöst micro-HiFi-system

27/11/2016

Danmark

Danmark

Vahvistettu ostaja

God service hos Philips

Mest imponeret er jeg over den service Philips yder . Mit anlæg er 10 år gammelt, alligevel blev jeg kontaktet af Torben fra kundeservice, der nok brugte 1 time på at hjælpe mig med at få internetradio til at virke.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Streamium MCI500H Trådløst Micro Hi-Fi System

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Streamium MCI500H Trådløst Micro Hi-Fi System

19/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

very good

it is a very good product. In future I will buy products.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Streamium MCI500H Wireless Micro Hi-Fi System

Käyttöpäivä 2020-07-19

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Streamium MCI500H Wireless Micro Hi-Fi System

Käyttöpäivä 2020-07-19

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