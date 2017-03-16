2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
MCI500H/12
Vapauta musiikkisi
Kuuntele musiikkia omalla tavallasi - äänentoisto on puhdasta ja tehokasta! 160 Gt:n MCi500H -soittimella toistat musiikkia kiintolevyltä, siirrät musiikkia tietokoneesta, liität USB-laitteita ja kuuntelet Internet-radiota.
160 Gt:n / 2000 CD:n
Ilmainen Internet-radio
2 x 50 W
Philipsin WADM (Wireless Audio Device Management) -ohjelmistolla (vakiovaruste) voit kopioida tietokoneeseen tallennetun musiikkikokoelman Streamium-keskuksen kiintolevylle vetämällä ja pudottamalla. Voit nauttia musiikkikokoelmastasi käynnistämättä tietokonetta.
Kaukosäätimen näppäimistön aakkosnumeerisella hakutoiminnolla löydät suosikkiesiintyjät, -kappaleet ja -albumit nopeasti. Paina vain kaukosäätimen Search-hakupainiketta ja kirjoita haettavan esiintyjän, kappaleen tai albumin nimen ensimmäiset kirjaimet tai numerot. Toiminto näyttää hakua lähinnä vastaavan kohteen. Enää ei aikaa kulu kokonaisen kokoelman tai soittolistan selaamiseen.
Langattomassa Streamium-mikro-Hi-Fi-järjestelmässä on laadukkaat Hi-Fi-muuntimet. Pehmeä 1 tuuman diskanttikalotti on valmistettu aidosta silkistä. Se toistaa musiikin jokaisen yksityiskohdan ja vivahteen ilman, että ääni kuulostaa kovalta tai pistävältä. Ylivertainen 5,25" keskialueen bassokaiutin sisältää optimoidun paperikartion, joka on sekä kevyt että jäykkä, joten kaiutin on tarkka ja säilyttää erittäin tasaisen taajuusvasteen 4 kHz:iin asti. Yhdistelmä tuottaa äänen, joka kuulostaa erittäin luonnolliselta ja selkeältä, mutta jossa basso on silti voimakas ja dynaaminen.
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3.3
5:stä
240
Arviot
Zaza
16/03/2017
Sverige
Vahvistettu ostaja
Den bästa
Bäst på alla möjliga sätt! Hårddisken är bra alternativ för egna låtar.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Streamium MCI500H Trådlöst micro-HiFi-system
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Streamium MCI500H Trådlöst micro-HiFi-system
Kamp
27/11/2016
Danmark
Vahvistettu ostaja
God service hos Philips
Mest imponeret er jeg over den service Philips yder . Mit anlæg er 10 år gammelt, alligevel blev jeg kontaktet af Torben fra kundeservice, der nok brugte 1 time på at hjælpe mig med at få internetradio til at virke.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Streamium MCI500H Trådløst Micro Hi-Fi System
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Streamium MCI500H Trådløst Micro Hi-Fi System
19/08/2020
United Kingdom
very good
it is a very good product. In future I will buy products.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Streamium MCI500H Wireless Micro Hi-Fi System
Käyttöpäivä 2020-07-19
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Streamium MCI500H Wireless Micro Hi-Fi System
Käyttöpäivä 2020-07-19