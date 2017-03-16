Aakkosnumeerinen haku kaukosäätimellä

Kaukosäätimen näppäimistön aakkosnumeerisella hakutoiminnolla löydät suosikkiesiintyjät, -kappaleet ja -albumit nopeasti. Paina vain kaukosäätimen Search-hakupainiketta ja kirjoita haettavan esiintyjän, kappaleen tai albumin nimen ensimmäiset kirjaimet tai numerot. Toiminto näyttää hakua lähinnä vastaavan kohteen. Enää ei aikaa kulu kokonaisen kokoelman tai soittolistan selaamiseen.