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Tuotanto lopetettu

Mikrohifijärjestelmä

MCM190/22

Nauti MP3-CD-musiikista haluamallasi tavalla

Tämä kompakti ja tyylikäs puupintainen kaunotar tarjoaa iskevää äänentoistoa. Se on yhdistelmä erinomaista äänentoistoa, hienoja ominaisuuksia ja tinkimätöntä estetiikkaa. Istu vain alas ja nauti musiikista haluamallasi tavalla.

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Nauti MP3-CD-musiikista haluamallasi tavalla

  • MP3

Musiikkiteho: 2x5W RMS/2x10W/400W PMPO

Incredible Surround™ parantaa äänen laatua

Incredible Surround on Philipsin oma äänitekniikka, joka laajentaa merkittävästi äänikenttää ja luo näin sävähdyttävän musiikkielämyksen. Incredible Surround yhdistää vasemman ja oikean kaiuttimen ääniä uudenaikaisella vaihesiirtymätekniikalla, mikä ikään kuin etäännyttää kaiuttimia toisistaan. Tämä tehostaa stereovaikutelmaa huomattavasti ja luo entistä luonnollisemman ääniympäristön. Incredible Surround synnyttää syvemmän ja leveämmän Surround-vaikutelman ilman lisäkaiuttimia.

10 tuntia MP3 CD -musiikkia

10 tuntia MP3 CD -musiikkia

MP3 on lyhenne sanoista MPEG 1 Audio layer-3. MP3-tekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienempään kokoon ilman, että äänenlaatu merkittävästi heikkenee. Pienten tiedostokokojen vuoksi MP3 onkin nykyään Webin suosituin äänenpakkausformaatti.

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