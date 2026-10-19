Incredible Surround™ parantaa äänen laatua

Incredible Surround on Philipsin oma äänitekniikka, joka laajentaa merkittävästi äänikenttää ja luo näin sävähdyttävän musiikkielämyksen. Incredible Surround yhdistää vasemman ja oikean kaiuttimen ääniä uudenaikaisella vaihesiirtymätekniikalla, mikä ikään kuin etäännyttää kaiuttimia toisistaan. Tämä tehostaa stereovaikutelmaa huomattavasti ja luo entistä luonnollisemman ääniympäristön. Incredible Surround synnyttää syvemmän ja leveämmän Surround-vaikutelman ilman lisäkaiuttimia.