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Tuotanto lopetettu

Classic-mikromusiikkijärjestelmä

MCM207/12

4

| (8) Arviot | 86% suosittelee tätä tuotetta

Hulluna ääneen

Nauti Philips Classic -mikromusiikkijärjestelmän erinomaisesta äänentoistosta. Toista MP3/WMA-lempimusiikkiasi USB Direct- tai MP3 Link -liitäntöjen avulla. Hienot, puupintaiset kaiuttimet takaavat ajattoman tyylin.

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Rentoudu hyvän musiikin parissa

Hulluna ääneen

  • Nauha

Kasettidekki, jossa on automaattinen pysäytystoiminto

Kasettidekki, jossa on automaattinen pysäytystoiminto

0

Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

MP3 Link mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

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Arviot

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4.0

5:stä

8

Arviot

86%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

18/04/2014

Deutschland

Deutschland

Über fünf Jahre gute Dienste Geleistet

Seit über 5! Jahren leistet dieses Mini Stereoanlage gute Arbeit. Sie spielt alle CD's immernoch problemlos ab, USB- und AUX- Schnittstelle funktionieren prächtig und sogar das oft benutzte Kassetten-Laufwerk ist wie neu. Für diese Anlage bietet sie sehr guten Ton und ist unglaublich benutzerfreundlich. Das sie fast Jeden Tag Radio, mind. 2 CD's, eine Kasette und USB-Sticks abspielt hätte ich ihr fast nicht zugetraut. Und seit neuesten ist auch das TV-gerät per AUX-Anschluss angeschlossen und es ist großartig.

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Arvioitu tuote: MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem

09/02/2013

Deutschland

Deutschland

Das Gerät ist sehr gut

Tolles Ding! Nur leider spinnt der CD Player manchmal, aber das ist wohl normal. :D

Arvioitu tuote: MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem

Arvioitu tuote: MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem

22/05/2019

España

España

Para mi es muy elegante,y un poquito caprichoso

Digo un poco caprichoso a la hora de reproducir cds,algunos saltan,pero para mi no es molesto,hay que buscar en internet el programa adecuado de grabacion,nada mas. Fue un regalazo de mi hermano y la verdad fue un acierto. Con cassette en la parte superior y su bandeja motorizada,y su sonido nitido,es un deleite para los oidos. Yo de los saltos,ni caso,porque la culpa no puede ser de la philips mcm207/12,sino de suciedad en los cds, arañazos,suciedad en la lente... Un saludo.

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Arvioitu tuote: MCM207 Microcadena clásica

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM207 Microcadena clásica

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