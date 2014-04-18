2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Hulluna ääneen
Nauti Philips Classic -mikromusiikkijärjestelmän erinomaisesta äänentoistosta. Toista MP3/WMA-lempimusiikkiasi USB Direct- tai MP3 Link -liitäntöjen avulla. Hienot, puupintaiset kaiuttimet takaavat ajattoman tyylin.
Nauha
0
Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.
MP3 Link mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.
4.0
5:stä
8
Arviot
86%
suosittelee tätä tuotetta
LOKKOLK
18/04/2014
Deutschland
Über fünf Jahre gute Dienste Geleistet
Seit über 5! Jahren leistet dieses Mini Stereoanlage gute Arbeit. Sie spielt alle CD's immernoch problemlos ab, USB- und AUX- Schnittstelle funktionieren prächtig und sogar das oft benutzte Kassetten-Laufwerk ist wie neu. Für diese Anlage bietet sie sehr guten Ton und ist unglaublich benutzerfreundlich. Das sie fast Jeden Tag Radio, mind. 2 CD's, eine Kasette und USB-Sticks abspielt hätte ich ihr fast nicht zugetraut. Und seit neuesten ist auch das TV-gerät per AUX-Anschluss angeschlossen und es ist großartig.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem
xDFreak
09/02/2013
Deutschland
Das Gerät ist sehr gut
Tolles Ding! Nur leider spinnt der CD Player manchmal, aber das ist wohl normal. :D
Arvioitu tuote: MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem
Arvioitu tuote: MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem
Martinete78
22/05/2019
España
Para mi es muy elegante,y un poquito caprichoso
Digo un poco caprichoso a la hora de reproducir cds,algunos saltan,pero para mi no es molesto,hay que buscar en internet el programa adecuado de grabacion,nada mas. Fue un regalazo de mi hermano y la verdad fue un acierto. Con cassette en la parte superior y su bandeja motorizada,y su sonido nitido,es un deleite para los oidos. Yo de los saltos,ni caso,porque la culpa no puede ser de la philips mcm207/12,sino de suciedad en los cds, arañazos,suciedad en la lente... Un saludo.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM207 Microcadena clásica
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM207 Microcadena clásica