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Tuotanto lopetettu

Mikromusiikkijärjestelmä

MCM2150/12

3.6

| (14) Arviot

Runsas ja tehokas ääni

Kuuntele suosikkejasi kannettavasta musiikkisoittimesta USB Direct- ja Audio in -liitäntöjen kautta. Philips-mikrojärjestelmä toistaa myös MP3-CD- ja CD-R/RW -levyjä. Bassorefleksikaiuttimet toistavat basson voimakkaasti.

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Hulluna ääneen

Runsas ja tehokas ääni

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • enintään 70 W

Kokonaislähtöteho 70 W RMS

Moottoroitua CD-kelkkaa on mukava käyttää

Moottoroitu liukuva etuluukku on elegantti lisä jo muutenkin hienoon järjestelmään. Levy on tyylikkäässä ja kätevässä luukussa, joka liukuu pehmeästi pystysuunnassa yhdellä painalluksella, joten levyn vaihtaminen on sujuvaa. Rentoudu ja nauti erinomaisesta äänentoistosta ja katso, miten levy pyörii ikkunan takana.

Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW

Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW

MP3 on lyhenne sanoista MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3-tekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienempään kokoon ilman, että äänenlaatu merkittävästi heikkenee. Pienten tiedostokokojen vuoksi MP3 onkin nykyään internetin suosituin äänenpakkausformaatti, sillä sen avulla äänitiedostoja voi siirtää nopeasti ja helposti.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.6

5:stä

14

Arviot

07/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

Great stereo love it

Best on the market thanks philips best features and sound

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM2150 Micro music system

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM2150 Micro music system

20/11/2014

United Kingdom

United Kingdom

Really nice sound

Excellent for my Bedroom, next to the TV. Very easy to setup, cool design and impressive sound. I mean, this little thing has alot of punch for its size! The dome tweeters really do theyr job, and the bass is nice and smooth but also powerful. Just like i want it. The USB direct its a must these days, works perfect. The display could have been more complex, and the RDS system is missing. But this are minor things.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM2150 Micro music system

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM2150 Micro music system

29/12/2013

United Kingdom

United Kingdom

Easy to use

Set up was easy to do. Pleasure playing my cd's with sound quality excellent. Being a bit of a rocker volume at its highest is sufficient to blow the roof off - great

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM2150 Micro music system

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM2150 Micro music system

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