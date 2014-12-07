2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
MCM2150/12
Runsas ja tehokas ääni
Kuuntele suosikkejasi kannettavasta musiikkisoittimesta USB Direct- ja Audio in -liitäntöjen kautta. Philips-mikrojärjestelmä toistaa myös MP3-CD- ja CD-R/RW -levyjä. Bassorefleksikaiuttimet toistavat basson voimakkaasti.
CD, MP3-CD, USB, FM
enintään 70 W
Moottoroitu liukuva etuluukku on elegantti lisä jo muutenkin hienoon järjestelmään. Levy on tyylikkäässä ja kätevässä luukussa, joka liukuu pehmeästi pystysuunnassa yhdellä painalluksella, joten levyn vaihtaminen on sujuvaa. Rentoudu ja nauti erinomaisesta äänentoistosta ja katso, miten levy pyörii ikkunan takana.
MP3 on lyhenne sanoista MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3-tekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienempään kokoon ilman, että äänenlaatu merkittävästi heikkenee. Pienten tiedostokokojen vuoksi MP3 onkin nykyään internetin suosituin äänenpakkausformaatti, sillä sen avulla äänitiedostoja voi siirtää nopeasti ja helposti.
3.6
5:stä
14
Arviot
djdan41
07/12/2014
United Kingdom
Great stereo love it
Best on the market thanks philips best features and sound
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM2150 Micro music system
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM2150 Micro music system
AdyDorin
20/11/2014
United Kingdom
Really nice sound
Excellent for my Bedroom, next to the TV. Very easy to setup, cool design and impressive sound. I mean, this little thing has alot of punch for its size! The dome tweeters really do theyr job, and the bass is nice and smooth but also powerful. Just like i want it. The USB direct its a must these days, works perfect. The display could have been more complex, and the RDS system is missing. But this are minor things.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM2150 Micro music system
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM2150 Micro music system
Neil61
29/12/2013
United Kingdom
Easy to use
Set up was easy to do. Pleasure playing my cd's with sound quality excellent. Being a bit of a rocker volume at its highest is sufficient to blow the roof off - great
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM2150 Micro music system
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM2150 Micro music system