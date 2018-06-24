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Tuotanto lopetettu

Komponenttimikromusiikkijärjestelmä

MCM302/12

3.9

| (8) Arviot

Hulluna ääneen

Nauti komponenttirakenteisen Philips-mikromusiikkijärjestelmän täyteläisestä äänentoistosta. Toista lempimusiikkiasi kannettavista laitteista USB Direct- tai MP3 Link -liitäntöjen kautta. Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan. Tyylikkään muotoilun viimeistelevät laadukkaat kaiuttimet.

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Rentoudu hyvän musiikin parissa

Hulluna ääneen

  • 50 W

USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon

USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon

USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.

Radio Data System – kanavatiedot ja tietopalvelut

Radio Data System (RDS) mahdollistaa radiokanavien virittämisen ilman taajuusnumeroita. Vakiotilassa RDS-näytössä näkyy taajuusnumeron sijasta aseman nimi, mikä helpottaa virittämistä. RDS:n avulla radiokanavat voivat myös lähettää tekstimuotoisia viestejä, kuten uutisia ja kanavatietoja, suoraan radion näyttöön. Euroopassa yleisessä käytössä oleva RDS-teksti on radiokanavan omalla lähetystaajuudellaan lähettämä viesti. Käyttäjä voi vastaanottaa vain RDS-perustiedot (kanavan nimen) tai tilata kanavalta muita tekstipalveluja.

Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan

Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

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Arviot

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3.9

5:stä

8

Arviot

2
1

24/06/2018

Deutschland

Deutschland

sehr empfehlenswert !

Besonders angenehm empfinde ich, dass das gerät beim beenden der einschlaffunktion nickt knackt und auch anschließend im standby-modus nicht brummt.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM302 Komponenten-Micro-Soundsystem

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM302 Komponenten-Micro-Soundsystem

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Good budget product with plenty of features.

Excellent value for the money. Only improvement I would make is a pair of good quality speakers. They are adequate with the extra bass switched on but I've put some better quality sony ones on it and boy what a difference. There is nothing wrong with the amp and the usb and mp3 connections are great features.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM302 Component micro sound system

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM302 Component micro sound system

28/06/2012

Nederland

Nederland

Geweldig ding

Het is echt een geweldig apparaat, jammer dat die niet in de winkel is. Je kunt er superveel op aansluiten, ik gebruik 'm ook als computer luidspreker. De radiokwaliteit is echt super, nooit zo'n geweldig geluid gehoord. Het apparaat heeft helemaal geen ruis. USB herkent die bijna altijd, maar helaas is er af en toe een rare volgorde van muziek en de ID-3 tags werken bijna nooit, ik heb zelf ooit bij alle liedjes de ID-3 tags verwijderd en opnieuw ingevuld, maar dat heeft niet gewerkt. Hij speelt ook alle cd's goed af, zonder problemen. Dus als er ooit een aantal krassen op zitten is het voor dit ding geen probleem. Wat ik niet snap, is dat er in het display meer dingen zijn 'ingebrand' dan dat er aan functies is, want er zit onder andere een iPod-dock icoon op, de teksten DVD, VCD, DivX en daarnaast het DTS en Dolby icoon. Ten slotte vind ik het jammer dat het standby-icoon zo fel brand, en je kunt niet de klok permanent aanzetten in standby, terwijl dat wel in de handleiding staat.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM302 Microgeluidssysteem met componentontwerp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM302 Microgeluidssysteem met componentontwerp

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