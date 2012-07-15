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Tuotanto lopetettu

Mikrohifijärjestelmä

MCM700/12

4

| (3) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Hulluna ääneen

Tyylikkäässä ja pienikokoisessa MCM700-mikrohifijärjestelmässä on kaikki mitä tarvitset, mukaan lukien UBS Direct -toisto. Ihaile eleganttia keskikaiutinta ja nauti upeiden puupintaisten kaiuttimien laadukkaasta äänestä.

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Rentoudu hyvän musiikin parissa

Hulluna ääneen

  • MP3/WMA-CD

  • USB-

Hienot puupintaiset kaiuttimet

MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto

MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto

Äänenpakkaustekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienemmiksi äänenlaadun heikkenemättä merkittävästi. MP3- ja WMA-pakkausformaattien ansiosta voit nauttia digitaalisesta musiikista Philips-soittimessa. Lataa MP3- tai WMA-kappaleita Internetin laillisilta musiikkisivuilta tai muunna CD-levyjesi parhaat palat MP3- tai WMA-musiikkitiedostoiksi ja siirrä ne laitteeseesi.

Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan

Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

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Arviot

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4.0

5:stä

3

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

15/07/2012

Suisse

Suisse

excellent

Excellent son. Puissant Design moderne. Très petit

Arvioitu tuote: MCM700 Microchaîne hi-fi

Arvioitu tuote: MCM700 Microchaîne hi-fi

08/04/2014

France

France

Bon achat, joli design.

Bon son et bel objet. Le lecteur CD est un peu bruyant mais ça ne dérange pas l'écoute.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM700 Microchaîne hi-fi

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM700 Microchaîne hi-fi

15/07/2012

France

France

lecteur cd trop bruyant.

tres bonne chaine hifi,excellent son,mais dommage le lecteur cd est trop bruyant(sifflements) sinon bon achat.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM700 Microchaîne hi-fi

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM700 Microchaîne hi-fi

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