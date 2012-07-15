2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Hulluna ääneen
Tyylikkäässä ja pienikokoisessa MCM700-mikrohifijärjestelmässä on kaikki mitä tarvitset, mukaan lukien UBS Direct -toisto. Ihaile eleganttia keskikaiutinta ja nauti upeiden puupintaisten kaiuttimien laadukkaasta äänestä.
MP3/WMA-CD
USB-
Äänenpakkaustekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienemmiksi äänenlaadun heikkenemättä merkittävästi. MP3- ja WMA-pakkausformaattien ansiosta voit nauttia digitaalisesta musiikista Philips-soittimessa. Lataa MP3- tai WMA-kappaleita Internetin laillisilta musiikkisivuilta tai muunna CD-levyjesi parhaat palat MP3- tai WMA-musiikkitiedostoiksi ja siirrä ne laitteeseesi.
Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.
4.0
5:stä
3
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
eriamc
15/07/2012
Suisse
excellent
Excellent son. Puissant Design moderne. Très petit
Arvioitu tuote: MCM700 Microchaîne hi-fi
Arvioitu tuote: MCM700 Microchaîne hi-fi
Tomtomtom
08/04/2014
France
Bon achat, joli design.
Bon son et bel objet. Le lecteur CD est un peu bruyant mais ça ne dérange pas l'écoute.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM700 Microchaîne hi-fi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM700 Microchaîne hi-fi
yves59
15/07/2012
France
lecteur cd trop bruyant.
tres bonne chaine hifi,excellent son,mais dommage le lecteur cd est trop bruyant(sifflements) sinon bon achat.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM700 Microchaîne hi-fi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM700 Microchaîne hi-fi