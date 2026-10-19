2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
MCM710/12
Upea ääni pienessä laitteessa,
Tekniikkaa ja tyyliä arvostaville suunniteltu Philips MCM710 pursuaa teknisiä yksityiskohtia ja laatua. Voit kuunnella kannettavan soittimen MP3-/WMA-musiikkia USB Direct -toiston ansiosta.
MP3/WMA-CD-toisto
USB Direct
Monissa herätyskelloissa on useita herätysvaihtoehtoja. Tässä Philipsin kelloradiossa voit valita radioherätyksen tai perinteisen äänimerkkiherätyksen. Uniajastimella voit ohjelmoida musiikin pituuden sen mukaan, miten nopeasti tavallisesti nukahdat. Tässä kelloradiossa on kaikki tarvitsemasi, halusitpa käyttää aamuisin tasaista herätysääntä tai kuunnella iltaisin lempimusiikkiasi ennen nukahtamista.
Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.
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