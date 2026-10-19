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Tuotanto lopetettu

Mikrohifijärjestelmä

MCM710/12

Upea ääni pienessä laitteessa,

Tekniikkaa ja tyyliä arvostaville suunniteltu Philips MCM710 pursuaa teknisiä yksityiskohtia ja laatua. Voit kuunnella kannettavan soittimen MP3-/WMA-musiikkia USB Direct -toiston ansiosta.

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jossa on USB Direct -toisto

Upea ääni pienessä laitteessa,

  • MP3/WMA-CD-toisto

  • USB Direct

Herätys- ja uniajastintoiminnot

Herätys- ja uniajastintoiminnot

Monissa herätyskelloissa on useita herätysvaihtoehtoja. Tässä Philipsin kelloradiossa voit valita radioherätyksen tai perinteisen äänimerkkiherätyksen. Uniajastimella voit ohjelmoida musiikin pituuden sen mukaan, miten nopeasti tavallisesti nukahdat. Tässä kelloradiossa on kaikki tarvitsemasi, halusitpa käyttää aamuisin tasaista herätysääntä tai kuunnella iltaisin lempimusiikkiasi ennen nukahtamista.

Digitaalisen virittimen 20 pikavalintaa lisäävät käyttömukavuutta

Digitaalisen virittimen 20 pikavalintaa lisäävät käyttömukavuutta

Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.

Hienot puupintaiset kaiuttimet

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