2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
MCM906/12
Hulluna ääneen
Uppoudu ammattilaistasoiseen äänentoistoon uudella Philipsin komponenttirakenteisella hifijärjestelmällä, jossa on silkkinen diskanttikalotti. Tyylikkäät puiset kaiuttimet ja alumiinikuori parantavat äänen laatua, tarkkuutta ja hallittavuutta.
Hi-Fi-putki
Silkkinen diskanttikalotti
150 W
Äänimaisemassa ihmiskorva ei erota kovinkaan hyvin korkeita ja matalia taajuuksia erityisesti pienillä äänenvoimakkuuksilla. Tehostustoiminto vahvistaa basso- ja diskanttiääniä ja luo näin tasapainoisen ääniaistimuksen kaikilla äänenvoimakkuuksilla.
Basso ja diskantti ovat taajuuskorjaimen ominaisuuksia, jotka säätelevät matala- ja korkeataajuisten äänten tasoa. Basso säätelee musiikin matalien taajuuksien vahvuutta ja diskantti korkeiden taajuuksien vahvuutta. Ylä- ja alapainikkeilla kuuntelija voi painottaa korkeita ja matalia ääniä tai jättää basson ja diskantin alkuperäisten asetusten mukaan tasaisiksi. Basso- ja diskanttisäädöllä musiikin saa kuulostamaan juuri siltä kuin haluaa.
Kiinteiden hifijohtimien ansiosta voit nauttia äänenlaadusta, joka on tavallisesti mahdollinen vain ensiluokkaisilla äänijärjestelmillä. Analogisen putken tuottama ääni miellyttää ihmisen epälineaarista kuulojärjestelmää. Putken ääni vääristyy vain vähän ja on muita vaihtoehtoja suositumpi, koska se on puhdas, tarkka, pehmeä ja elävä.
Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä
3.8
5:stä
15
Arviot
BEAR
08/11/2016
Sverige
Nästan PerfecT // En Fantastic MIX Utan Svagheter Men Då jag Köpte Var testerna FEL Det saknades i HI / MU två viktiga finessl
SE . Ova Meeeee Framför AllT HÖÖÖÖR <3 Jag E PINK FLOYD i 47 År //// Tack För Jobbett /// PhilipS =)
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Heritage Audio MCM906 Hi-Fi-system med komponent
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Heritage Audio MCM906 Hi-Fi-system med komponent
itix
24/01/2012
Sverige
Grymt kompaktsystem
Mycket nöjd med systemet! Sen att det kanske inte är så jättekompakt trots benämningen gör inte mig så mycket. Jag är supernöjd. Något svårt att ställa in klockan men det var lätt fixat med hjälp av manualen. Lite störande ibland att förstärkarna måste förvärmas jämt, men man vänjer sig. Totalt sett väldigt nöjd!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Heritage Audio MCM906 Hi-Fi-system med komponent
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Heritage Audio MCM906 Hi-Fi-system med komponent
WhoDoneIt
21/07/2013
Nederland
zeer fraaie Hifi set
Een zeer fraaie Hifi set. Geluid (buizenversterker) superieur t.o.v. andere grote merken met systemen in een vergelijkbare prijsklasse. Pop, jazz, klassiek en met name zang (opera) komen buiten verwachting goed tot hun recht voor deze mini set. Geluid is transparant en loopt niet snel "dicht." Bediening is makkelijk. Via AUX aan te sluiten op TV en dus geen extra set voor de TV nodig. Klein nadeel: de buizen moeten opwarmen voor gebruik, maar dat is inherent aan buizensystemen. Duurt even voor er gespeeld kan worden (10 seconden). Al enkele jaren in bezit en nog geen defect. Aanrader.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Heritage Audio MCM906 Hifisysteem met componentontwerp
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Heritage Audio MCM906 Hifisysteem met componentontwerp