2 vuoden takuu
NA322/00
Kypsennysikkuna
RapidAir Plus -teknologia
1 laite, 16 kypsennystoimintoa
Säästää aikaa ja energiaa
Nauti herkullisesta ruoasta, jossa on jopa 90 % vähemmän rasvaa*. Patentoidun RapidAir Plus -tekniikan ja ainutlaatuisen tähdenmuotoisen pohjan ansiosta kuuma ilma kiertää kypsennettävän ruoan läpi ja ympäri nyt entistä suuremmalla nopeudella**. Näin ruoka kypsyy tasaisesti sekä sisältä että pinnalta ja lopputulos on täydellisen herkullinen.
Ei enää arvailua. Pidä ruokaa silmällä kypsennysikkunan kautta ja näe miten jokainen ateria kypsyy täydellisesti.
Jopa 40 % ylimääräisestä rasvasta valuu pois, joten saat maukkaista aterioista entistä terveellisempiä***. Rasva kerääntyy vuoan pohjalle, joten se ei ole kosketuksissa korissa kypsyvän ruoan kanssa.
Arviot
Perinteisellä friteerauskeittimellä valmistettuihin ranskanperunoihin verrattuna
RapidAir-teknologiaa käyttäviin Philipsin Airfryer-malleihin verrattuna
Kanankoipi: jopa 40 % vähemmän rasvaa kuin raakana
Reseptien määrä voi vaihdella maittain
Prosenttiosuudet perustuen Philipsin Airfryereilla suoritettuun sisäiseen laboratoriomittaukseen, jossa testattiin yhden kananrinnan (AF-asetus 160 °C, ei esilämmitystä) tai lohifileen (AF-asetus 200 °C, ei esilämmitystä) kypsentämistä verrattuna A-luokan uunin käyttöön. Tarkat prosenttiosuudet voivat vaihdella tuotteen mukaan.
MetrixLab-testaus, johon osallistui 30 nykyistä Philips 3000 Series Airfryer -käyttäjää, heinäkuu 2024