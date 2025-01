RapidAir Plus -tekniikka varmistaa nopean ja tasaisen kypsennyksen

Nauti herkullisesta ruoasta, jossa on jopa 90 % vähemmän rasvaa*. Patentoidun RapidAir Plus -tekniikan ja ainutlaatuisen tähdenmuotoisen pohjan ansiosta kuuma ilma kiertää kypsennettävän ruoan läpi ja ympäri nyt entistä suuremmalla nopeudella**. Näin ruoka kypsyy tasaisesti sekä sisältä että pinnalta ja lopputulos on täydellisen herkullinen.