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  • Seuraa ruoan valmistumista ja nauti lopputuloksesta
  • Seuraa ruoan valmistumista ja nauti lopputuloksesta
  • Seuraa ruoan valmistumista ja nauti lopputuloksesta
  • Seuraa ruoan valmistumista ja nauti lopputuloksesta
  • Seuraa ruoan valmistumista ja nauti lopputuloksesta
  • Seuraa ruoan valmistumista ja nauti lopputuloksesta
  • Seuraa ruoan valmistumista ja nauti lopputuloksesta
  • Seuraa ruoan valmistumista ja nauti lopputuloksesta
  • Seuraa ruoan valmistumista ja nauti lopputuloksesta
  • Seuraa ruoan valmistumista ja nauti lopputuloksesta
  • Seuraa ruoan valmistumista ja nauti lopputuloksesta
  • Seuraa ruoan valmistumista ja nauti lopputuloksesta
  • Seuraa ruoan valmistumista ja nauti lopputuloksesta
  • Seuraa ruoan valmistumista ja nauti lopputuloksesta
  • Seuraa ruoan valmistumista ja nauti lopputuloksesta
  • Seuraa ruoan valmistumista ja nauti lopputuloksesta

3000 SeriesAirfryer 7,2 l

NA342/00

Seuraa ruoan valmistumista ja nauti lopputuloksesta
Tee muutakin kuin paista – 16 toimintoa, jotka mahdollistavat niin nopean paistamisen kuin patojen hitaan hauduttamisen. Herkulliset kotitekoiset ateriat ovat vain muutaman askeleen päässä. Philips Airfryer 3000 mahdollistaa valmistusprosessin seuraamisen ikkunan kautta, jotta näet, milloin ruoka on täydellisen kypsää.
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Lopputulos on aina rapea, murea ja tasaisen kypsä

Seuraa ruoan valmistumista ja nauti lopputuloksesta

  • Kypsennysikkuna

  • RapidAir Plus -teknologia

  • 1 laite, 16 kypsennystoimintoa

  • Säästää aikaa ja energiaa

RapidAir Plus -teknologia varmistaa nopean ja tasaisen kypsennyksen

RapidAir Plus -teknologia varmistaa nopean ja tasaisen kypsennyksen

Nauti herkullisesta ruoasta, jossa on jopa 90 % vähemmän rasvaa*. Patentoidun RapidAir Plus -tekniikan ja ainutlaatuisen tähdenmuotoisen pohjan ansiosta kuuma ilma kiertää kypsennettävän ruoan läpi ja ympäri nyt entistä suuremmalla nopeudella**. Näin ruoka kypsyy tasaisesti sekä sisältä että pinnalta ja lopputulos on täydellisen herkullinen.

Seuraa aterian valmistumista tyylikkäästä kypsennysikkunasta

Seuraa aterian valmistumista tyylikkäästä kypsennysikkunasta

Ei enää arvailua. Pidä ruokaa silmällä kypsennysikkunan kautta ja näe miten jokainen ateria kypsyy täydellisesti.

Poistunut rasva pysyy erillään kypsennyskorin ansiosta

Poistunut rasva pysyy erillään kypsennyskorin ansiosta

Jopa 40 % ylimääräisestä rasvasta valuu pois, joten saat maukkaista aterioista entistä terveellisempiä***. Rasva kerääntyy vuoan pohjalle, joten se ei ole kosketuksissa korissa kypsyvän ruoan kanssa.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perinteisellä friteerauskeittimellä valmistettuihin ranskanperunoihin verrattuna

  2. RapidAir-teknologiaa käyttäviin Philipsin Airfryer-malleihin verrattuna

  3. Kanankoipi: jopa 40 % vähemmän rasvaa kuin raakana

  4. Reseptien määrä voi vaihdella maittain

  5. Prosenttiosuudet perustuen Philipsin Airfryereilla suoritettuun sisäiseen laboratoriomittaukseen, jossa testattiin yhden kananrinnan (AF-asetus 160 °C, ei esilämmitystä) tai lohifileen (AF-asetus 200 °C, ei esilämmitystä) kypsentämistä verrattuna A-luokan uunin käyttöön. Tarkat prosenttiosuudet voivat vaihdella tuotteen mukaan.

  6. MetrixLab-testaus, johon osallistui 30 nykyistä Philips 3000 Series Airfryer -käyttäjää, heinäkuu 2024