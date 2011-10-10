Kaukosäädin helppoon selaamiseen

Hallitse kaikkia Streamiumin toimintoja mukavasti sohvalta. Hae, selaa ja toista musiikkia helposti ja nopeasti. Aakkosnumeerinen haku, QuickJump ja SuperScroll nopeuttavat musiikin toistoa tietokoneesta ja Internet-radioasemilta. Streamiumin hallintakeskus mahtuu kämmeneesi.