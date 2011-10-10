2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
NP1100/12
Vapauta musiikkisi
Kun Philips Streamium network music player NP1100 on liitetty tietokoneeseen ja äänentoistojärjestelmään, voit soittaa tietokoneesta ja Internet-radiosta musiikkia langattomasti. Kokonaan uusi jännittävä musiikin maailma!
Ilmainen internet-radio
Iso LCD-näyttö
Hallitse kaikkia Streamiumin toimintoja mukavasti sohvalta. Hae, selaa ja toista musiikkia helposti ja nopeasti. Aakkosnumeerinen haku, QuickJump ja SuperScroll nopeuttavat musiikin toistoa tietokoneesta ja Internet-radioasemilta. Streamiumin hallintakeskus mahtuu kämmeneesi.
Streamium-verkkomusiikkisoittimen voi liittää valitsemaasi äänentoistolaitteeseen monella tavalla, esimerkiksi digitaalisen tai analogisen liitännän, kannettavien kaiuttimien ja jopa kuulokkeiden kautta.
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3.2
5:stä
112
Arviot
Flattopjohnny
10/10/2011
United Kingdom
Excellent internet radio tuner.
Add this to your hifi or self-powered pc speakers and open the door to thousands of radio stations from all around the world. Large display with clock(when in standby),compact modern design and remote control make this a good choice. Easy to set up once you have programmed your router passcode...can be connected direct with modem or wireless and will play music files on your computer. I have never had any problems with operation(i have bought 2 0f these at bargain prices) and a bonus not found on many other internet radios is display of track/artist. Connections are by phono plugs so you can use high quality interconnect leads. Headphones can be plugged straight into the unit for late nite listening. Nothing else to say really(or you may think i work for Phillips)! If you get a chance,buy one...you wont regret it!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Streamium NP1100 Network Music Player
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Streamium NP1100 Network Music Player
BOBER
25/08/2020
België
Vahvistettu ostaja
Philips et les utilisateurs
Bien que PHILIPS AIT ABANDONNE LES UTILISATEURS DE CE TYPE D'APPAREIL en ne permettant plus l'accès à un fournisseur de webradios ( comme vTuner, Media U, Frontier Silicom...), ce NP1100/12 était un excellent appareil toujours capable de fonctionner si PHILIPS LE VOULAIT !!!
Edut
Fonctionnait PARFAITEMENT
Haitat
PHILIPS
Arvioitu tuote: Streamium NP1100 Récepteur audio sans fil
Käyttöpäivä 2018-08-25
Arvioitu tuote: Streamium NP1100 Récepteur audio sans fil
Käyttöpäivä 2018-08-25
Mi Amigo
06/12/2019
België
Vahvistettu ostaja
Cet appareil est excellent !
Ce NP1100 a fonctionné parfaitement pendant de nombreuses années ( j'en possède 3 !!). On peut regretter que le pavé numérique n'ait pas servi pour l'utilisation de présélections. Le recommander? Non seulement il n'est plus fabriqué MAIS SURTOUT PHILIPS NOUS A LAISSE TOMBER depuis peu en ne permettant plus l'accès au serveur qui permettait les mises à jour et donc d'ajouter de nouvelles chaines de radio (ex.: Viva +, Nostalgie +...). Cordialement, B.Boncq
Edut
Voir ci-dessus.
Haitat
Voir ci-dessus.
Arvioitu tuote: Streamium NP1100 Récepteur audio sans fil
Käyttöpäivä 2017-12-06
Arvioitu tuote: Streamium NP1100 Récepteur audio sans fil
Käyttöpäivä 2017-12-06
Joidenkin ominaisuuksien käyttäminen edellyttää laajakaistayhteyttä
Kaikki palvelut eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla