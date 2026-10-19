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Tuotanto lopetettu

Original-radio

ORD7100R/00

Alkuperäinen radio

Philips Original -radio täydentää kuuntelukokemuksen. Philipsin vuoden 1955 klassikkoradion tyylin mukaisesti suunniteltu radio toistaa ääntä iPodilta ja iPhonelta, lataa ne ja siinä on FM-stereoviritin.

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Alkuperäinen radio

  • 30-nastainen liitäntä

  • iPodille/iPhonelle

  • FM

  • 10 W

Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Yhdellä helpolla liitännällä saat musiikkia kannettavista laitteista ja tietokoneista. Liität vain laitteesi Philips-laitteen äänituloliitäntään (3,5 mm). Tietokoneet liitetään tavallisesti kuulokelähdön kautta. Kun laitteet on liitetty, voit toistaa koko musiikkikokoelmasi suoraan ensiluokkaisilla kaiuttimilla. Philips antaa aina parempaa ääntä.

Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone samanaikaisesti

Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone samanaikaisesti

Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, kun iPod/iPhone latautuu! Telakointiaseman avulla voit liittää kannettavan laitteesi suoraan viihdejärjestelmätelakkaan, joten voit kuunnella musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla se lataa iPodin/iPhonen toistaessaan musiikkia eikä akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua. Viihdejärjestelmätelakka lataa kannettavan laitteesi automaattisesti, kun se on telakoituna.

Kellon automaattinen synkronointi, kun iPod/iPhone on telakoitu

Kellon automaattinen synkronointi, kun iPod/iPhone on telakoitu

Telakointijärjestelmä synkronoi kellon automaattisesti muutaman sekunnin kuluessa, kun iPod/iPhone/iPad on telakoitu. Kätevän toiminnon ansiosta sinun ei enää tarvitse asettaa aikaa manuaalisesti.

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