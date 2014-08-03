2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
ORD7105C/10
Alkuperäinen radio
Philips Original -radio täydentää kuuntelukokemuksen. Philipsin vuoden 1955 klassikkoradion tyylin mukaisesti suunniteltu radio toistaa ääntä iPodilta ja iPhonelta, lataa ne ja siinä on FM-stereoviritin.
Kermanvärinen
iPod/iPhone-telakka
Vuoden 1955 Original Radion inspiroimana tämä radio jatkaa vuoden 1955 legendaarisen Philips-radion, Philetta 254:n tyylikkäitä elementtejä. Aikoinaan se ihastutti yleisöä yksinkertaisella muotoilullaan, mahtavalla äänellään ja kristallinkirkkaalla vastaanotollaan. Philipsillä on perinteikkäitä radioita aina vuodesta 1927 alkaen. Vuosikymmenten aikana monesta mallista on tullut klassikkoradio ja keräilyn kohde.
Jousella varustettuun kätevään telakointiporttiin sopii mikä tahansa iPod tai iPhone ilman sovittimia. Lisäksi siihen sopivat useimmat suojakotelotkin – voit telakoida iPodin tai iPhonen sellaisenaan. Nyt voit nauttia musiikista todella helposti.
3.0
5:stä
1
Arvio
Kayan123
03/08/2014
Nederland
Het idee achter het toestel is goed.
Het toestel is een prima audiotoestel, ware daar niet de ingewikkelde instelling van de preset FM - zenders. Het is een crime! Blijkbaar is het toestel ontworpen om als docking-station te dienen. Als docking-station voldoet het toestel prima. Bij de meertalige beschrijving ontbreekt een Nederlandse-beschrijving. Dit is zeer lastig. Door de moeilijke instelling van de FM-zenders gebruikt schrijver dezes het toestel hoofdzakelijk als oplaadtoestel van de iPhone en het luisteren van muziek via de iPhone.
Arvioitu tuote: ORD7105C Original-radio
Arvioitu tuote: ORD7105C Original-radio