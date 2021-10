SteamGlide Elite -pohja takaa vaivattoman liukumisen kaikilla kankailla

Erittäin pehmeästi liukuvassa SteamGlide Elite -pohjassa on huippuluokan naarmuuntumissuoja. Sen alusta on ruostumatonta terästä, joka on kaksi kertaa niin kova kuin tavallinen alumiinialusta, ja patentoitu kuusikerroksinen pinnoite ja titaanikerros takaavat nopean ja vaivattoman silitystuloksen.