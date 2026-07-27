2 vuoden takuu
Kunnostettu
PSG8160/30R1
Tämä tuote on kunnostettu ja testattu tiimimme toimesta. Lue lisää
Nopeustila
Älykäs automaattinen höyrytoiminto
Ei vahingoita kangasta*
Erittäin kevyt silitysrauta
Uusi liiketunnistintekniikka tekee silittämisestä nopeaa ja vaivatonta. Se tunnistaa, kun silitysrautaa liikutetaan, ja vapauttaa höyryä automaattisesti.
Uusi liiketunnistin tunnistaa kaiken suuntaiset liikkeet, joten voit höyryttää riippuvat vaatteet, verhot ja vuodevaatteet automaattisesti ja vaivattomasti.
Voimakas, jatkuva höyryntuotto poistaa tehokkaasti itsepintaisimmat rypyt paksustakin kankaasta.
Kaikille silitettäville tekstiileille