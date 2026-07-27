TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Silitysrauta, joka mukauttaa höyryn silitysnopeuteen
  • Silitysrauta, joka mukauttaa höyryn silitysnopeuteen
  • Silitysrauta, joka mukauttaa höyryn silitysnopeuteen
  • Silitysrauta, joka mukauttaa höyryn silitysnopeuteen
  • Silitysrauta, joka mukauttaa höyryn silitysnopeuteen
  • Silitysrauta, joka mukauttaa höyryn silitysnopeuteen
  • Silitysrauta, joka mukauttaa höyryn silitysnopeuteen
  • Silitysrauta, joka mukauttaa höyryn silitysnopeuteen
  • Silitysrauta, joka mukauttaa höyryn silitysnopeuteen
  • Silitysrauta, joka mukauttaa höyryn silitysnopeuteen
  • Silitysrauta, joka mukauttaa höyryn silitysnopeuteen
  • Silitysrauta, joka mukauttaa höyryn silitysnopeuteen
  • Silitysrauta, joka mukauttaa höyryn silitysnopeuteen
  • Silitysrauta, joka mukauttaa höyryn silitysnopeuteen
  • Silitysrauta, joka mukauttaa höyryn silitysnopeuteen
  • Silitysrauta, joka mukauttaa höyryn silitysnopeuteen
  • Silitysrauta, joka mukauttaa höyryn silitysnopeuteen
  • Silitysrauta, joka mukauttaa höyryn silitysnopeuteen
  • Silitysrauta, joka mukauttaa höyryn silitysnopeuteen
  • Silitysrauta, joka mukauttaa höyryn silitysnopeuteen
  • Silitysrauta, joka mukauttaa höyryn silitysnopeuteen
  • Silitysrauta, joka mukauttaa höyryn silitysnopeuteen

Kunnostettu

PerfectCare 8000 SeriesHöyrysilityskeskus

PSG8160/30R1

2 Palkinnot

Silitysrauta, joka mukauttaa höyryn silitysnopeuteen
PerfectCare 8000 Series sisältää uutta tunnistinteknologiaa, joka tekee silityksestä vaivatonta. Höyrysilityskeskuksessa on automaattinen höyrytoiminto, ja voit silittää sekä pysty- että vaakatasossa. Nopeustila säätää höyryn määrää silitysnopeutesi perusteella, joten saat tuloksia vielä nopeammin.
Näytä kaikki edut

Tämä tuote on kunnostettu ja testattu tiimimme toimesta. Lue lisää

Vaivatonta silitystä. Nopeita tuloksia.

Silitysrauta, joka mukauttaa höyryn silitysnopeuteen

  • Nopeustila

  • Älykäs automaattinen höyrytoiminto

  • Ei vahingoita kangasta*

  • Erittäin kevyt silitysrauta

Vaivatonta silitystä automaattisella höyrytoiminnolla

Vaivatonta silitystä automaattisella höyrytoiminnolla

Uusi liiketunnistintekniikka tekee silittämisestä nopeaa ja vaivatonta. Se tunnistaa, kun silitysrautaa liikutetaan, ja vapauttaa höyryä automaattisesti.

Päivitetty liiketunnistin helppoon pystysuuntaiseen silittämiseen

Päivitetty liiketunnistin helppoon pystysuuntaiseen silittämiseen

Uusi liiketunnistin tunnistaa kaiken suuntaiset liikkeet, joten voit höyryttää riippuvat vaatteet, verhot ja vuodevaatteet automaattisesti ja vaivattomasti.

Erittäin tehokas höyryntuotto poistaa rypyt

Erittäin tehokas höyryntuotto poistaa rypyt

Voimakas, jatkuva höyryntuotto poistaa tehokkaasti itsepintaisimmat rypyt paksustakin kankaasta.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Kaikille silitettäville tekstiileille