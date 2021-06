PlaysForSure* (vain Windows XP:ssä)

GoGear-laitetta on hauska ja helppo käyttää, koska se on PlaysForSure-ohjelman ansiosta yhteensopiva Windows Media Player 10 -soittimen ja Windows XP -käyttöjärjestelmän kanssa. Windows Media Playerin avulla digitaalisessa GoGear-soittimessa ja tietokoneella olevan musiikin hallinta ja automaattinen synkronointi käy todella kätevästi. Käytössäsi on myös valikoimaltaan markkinoiden laajin verkkokauppa, josta löydät paljon PlaysForSure-tuotteita. PlaysForSure-logo takaa, että kaikki ostamasi musiikki soi virheettömästi GoGear-soittimessasi.