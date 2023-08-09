2 vuoden takuu
Tätä tuotetta
Accessories
Pikapuhdistuskapseli
37,99 €
Shaver series 7000, 5000
Vaihtoajopäät
44,99 €
37,99 €
37,99 €
S5884/38
S5885/25
S5885/35
S5887/13
S5887/35
S5889/11
S5898/25
S7882/54
S7885/55
S7885/63
Minuutin syväpuhdistus
Aktiivinen voitelu
Raikas tuoksu
Ihoystävällinen koostumus
Philipsin ainutlaatuinen hygieeninen koostumus yhdistettynä moniverkkoiseen suodattimeen poistaa tehokkaasti leikattuja karvoja ja jättää parranajokoneen 10 kertaa puhtaammaksi kuin pelkkä vesipuhdistus*
Puhdistuskotelon raikkaan tuoksuinen hajuste takaa, että parranajo tuntuu puhtaalta
Kukin Philipsin puhdistuskotelo kestää noin 30 puhdistusta päivittäisessä käytössä ja jopa kolme kuukautta viikoittaisessa käytössä. Voit nauttia puhtaasta ja hygieenisestä parranajosta pitkään.
3.8
5:stä
67
Arviot
80%
suosittelee tätä tuotetta
Crille53
09/08/2023
Sverige
Rakapparaten rengöres mycket enkelt och snabbt
Rakapparaten rengöres mycket enkelt och snabbt i denna Quick Clean Pod-patron som också håller den fräsch så att den luktar gott efter sin rengöring.
Edut
Snabbt och enkelt.
Haitat
Inga än så länge.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CC13/50 Quick Clean Pod-patron
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CC13/50 Quick Clean Pod-patron
CC12/50
14/06/2022
Norge
God rensevæske
Dette produktet er veldig egnet til å rense barbermaskinen. Beholderen med rensevæske er lett å skifte ut i tide med «GroomTribe» applikasjonen for iPhone.
Edut
Rensevæske for 30 dager samlet i en beholder.
Haitat
Beholderen inneholder alt smusset fra barberingene.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CC12/50 Quick Clean Pod-kassett
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CC12/50 Quick Clean Pod-kassett
Ian M B
07/05/2026
United Kingdom
Brilliant blade cleaning concept
Brilliant system cleans really well can't recommend this strongly enough superb system. Only issue is getting hold of the cartridges & being sure your buying the correct one.
Edut
Fantastic
Haitat
Getting hold of wash cartridges for 9000i razor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Philips Quick Clean Pod Cartridge CC13/50 3-pack cleaning cartridges for electric shaver heads
Date of Use 2026-05-07
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Philips Quick Clean Pod Cartridge CC13/50 3-pack cleaning cartridges for electric shaver heads
Date of Use 2026-05-07
parranajon jäämiä verrattiin puhdistusnesteellä sekä vedellä suoritetun puhdistuksen jälkeen