OneBlade – trimmaa, muotoile ja aja parta

Philips OneBlade on vallankumouksellinen hybridiparranmuotoilija, jolla trimmaat, muotoilet ja ajat parran. Unohda muut laitteet ja monimutkaiset työvaiheet. OneBlade hoitaa kaiken! Tähän malliin kuuluu säädettävä ohjauskampa, jonka 14 pituusasetuksen ansiosta voit kokeilla kaikenlaisia partatyylejä! Lisäksi tämä OneBlade-sarjan malli on myös voittanut Reddot IF -palkinnon vuonna 2016 esteettisestä ja innovatiivisesta muotoilustaan. Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin