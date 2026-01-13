2 vuoden takuu
Nano SkinGlide -pinnoite
SteelPrecision-terät
Liikkeentunnistin
Joustavat 360-D-ajopäät
7 vuotta (moottori) ja akulle elinikäinen
Ajopäiden ja ihon välissä on suojaava pinnoite, jossa on jopa 250 000 mikrohelmeä neliösenttimetrillä. Ne liukuvat iholla jopa 30 %*** paremmin ja minimoivat ihoärsytyksen.
SteelPrecision-terät yltävät jopa 90 000 leikkausliikkeeseen minuutissa, joten ne leikkaavat enemmän karvoja yhdellä vedolla.* Laitteen 45 tehokasta itseteroittuvaa terää on valmistettu Euroopassa.
Liikkeentunnistustekniikka seuraa parranajoa ja ohjaa tehostamaan tekniikkaa. Suurin osa miehistä paransi onnistuneesti tekniikkaa jo kolmella parranajokerralla***.
4.3
5:stä
2959
Arviot
85%
suosittelee tätä tuotetta
Miihkalix
13/01/2026
Suomi
Vahvistettu ostaja
Loistavan mukavaa parranajoa
Hyvä ajojälki erittäin mukavsti ja kaiken lisäksi akku kestää ikuisuuden.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7885/55 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7885/55 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
HeimoT
16/12/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Hyvä laatu- hintasuhde, pesulaite toimii hyvin
Hyvän tuntuinen parranajokone, leikkaa parran tosi hyvin, ja käteen hyvin sopiva.
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7887/55 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7887/55 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Bondii68
06/09/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Erinomainen partakone
Ensiksi tarkka leikkaus. Hellä iholle. Tuo myös tärkeää. Helppokäyttöisyys. Koneen mukana säilytyskotelo ja pysty lautsasema. Terien puhdistus kotelo johon partakone laitetaan on todella hyvä.
Edut
Yksinkertaisesti erinomainen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7887/55 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7887/55 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.
verrattuna pinnoittamattomaan materiaaliin
Testiverrokki Philips Series 3000.
Perustuu Philips S7000 -mallin ja Daily Care -sovelluksen käyttäjiin 2019
Parranajon jäämiä verrattiin puhdistusnesteellä sekä vedellä suoritetun puhdistuksen jälkeen