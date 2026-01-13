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  • Tarkka ajotulos, suojaa ihoa
  • Tarkka ajotulos, suojaa ihoa
  • Tarkka ajotulos, suojaa ihoa
  • Tarkka ajotulos, suojaa ihoa
  • Tarkka ajotulos, suojaa ihoa
  • Tarkka ajotulos, suojaa ihoa
  • Tarkka ajotulos, suojaa ihoa
  • Tarkka ajotulos, suojaa ihoa
  • Tarkka ajotulos, suojaa ihoa
  • Tarkka ajotulos, suojaa ihoa
  • Tarkka ajotulos, suojaa ihoa
  • Tarkka ajotulos, suojaa ihoa
  • Tarkka ajotulos, suojaa ihoa
  • Tarkka ajotulos, suojaa ihoa
  • Tarkka ajotulos, suojaa ihoa
  • Tarkka ajotulos, suojaa ihoa
  • Tarkka ajotulos, suojaa ihoa
  • Tarkka ajotulos, suojaa ihoa

Shaver series 7000Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

S7887/55

4.3
| (2959) Arviot | 85% suosittelee tätä tuotetta
Tarkka ajotulos, suojaa ihoa
Philips Series 7000 liukuu tasaisesti iholla ja leikkaa jokaisen karvan tarkasti, jopa kolmen päivän sängen. SkinIQ-tekniikkaa sisältävä partakone mukautuu kasvojen muotoihin ja ohjaa liikettä, joten se on hellävarainen iholle.
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

Sisältää SkinIQ-tekniikkaa

Tarkka ajotulos, suojaa ihoa

  • Nano SkinGlide -pinnoite

  • SteelPrecision-terät

  • Liikkeentunnistin

  • Joustavat 360-D-ajopäät

  • 7 vuotta (moottori) ja akulle elinikäinen

Vähentää kitkan aiheuttamaa ihoärsytystä

Ajopäiden ja ihon välissä on suojaava pinnoite, jossa on jopa 250 000 mikrohelmeä neliösenttimetrillä. Ne liukuvat iholla jopa 30 %*** paremmin ja minimoivat ihoärsytyksen.

Tehoa joka vedolla

Tehoa joka vedolla

SteelPrecision-terät yltävät jopa 90 000 leikkausliikkeeseen minuutissa, joten ne leikkaavat enemmän karvoja yhdellä vedolla.* Laitteen 45 tehokasta itseteroittuvaa terää on valmistettu Euroopassa.

Parempi tekniikka vähemmillä vedoilla

Parempi tekniikka vähemmillä vedoilla

Liikkeentunnistustekniikka seuraa parranajoa ja ohjaa tehostamaan tekniikkaa. Suurin osa miehistä paransi onnistuneesti tekniikkaa jo kolmella parranajokerralla***.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

2959

Arviot

85%

suosittelee tätä tuotetta

13/01/2026

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Loistavan mukavaa parranajoa

Hyvä ajojälki erittäin mukavsti ja kaiken lisäksi akku kestää ikuisuuden.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7885/55 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7885/55 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

16/12/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Hyvä laatu- hintasuhde, pesulaite toimii hyvin

Hyvän tuntuinen parranajokone, leikkaa parran tosi hyvin, ja käteen hyvin sopiva.

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7887/55 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7887/55 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

06/09/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Erinomainen partakone

Ensiksi tarkka leikkaus. Hellä iholle. Tuo myös tärkeää. Helppokäyttöisyys. Koneen mukana säilytyskotelo ja pysty lautsasema. Terien puhdistus kotelo johon partakone laitetaan on todella hyvä.

Edut

Yksinkertaisesti erinomainen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7887/55 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 S7887/55 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

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  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 

  1. verrattuna pinnoittamattomaan materiaaliin

  2. Testiverrokki Philips Series 3000.

  3. Perustuu Philips S7000 -mallin ja Daily Care -sovelluksen käyttäjiin 2019

  4. Parranajon jäämiä verrattiin puhdistusnesteellä sekä vedellä suoritetun puhdistuksen jälkeen