Philipsin paras partakone herkälle iholle

Philips Series 7000 -partakoneet ovat meidän parhaita partakoneita herkkälle iholle. Uudessa mallissa on henkilökohtaisesti mukautettu sovellus joka antaa ohjeita ja neuvoja. Ihotautilääkäreiden avulla kehitetty henkilökohtainen neuvonta auttaa yksilöllisissä iho-ongelmissa jotka saattavat ilmetä parranajon yhteydessä. SkinGlide-renkaiden pinta on pehmeä ja vähäkitkainen ja näin ollen vähentävät ihoärsytystä, samalla kun GentlePrecision-terät leikkaavat tarkasti. Tämän mallin mukana saat SmartClick-tarkkuustrimmerin, jossa on 5 pituusasetusta, sekä säilytyskotelon. Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin