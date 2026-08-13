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Tuotanto lopetettu
SCF075/00
Suunniteltu vastasyntyneille
Anatominen, ei sisällä BPA:ta
Bulk
0–2 kk
Vastasyntyneelle tarkoitettu tuttimme on suunniteltu pieniin suihin ja pienille kasvoille. Kevyen, renkaattoman mallin ansiosta se sopii täydellisesti ensimmäiseksi tutiksi 6 kuukauden ikään asti. Tutin muoto ja koko auttavat vauvaa siirtymään Philips Avent ultra air- ja ultra soft -tuttivalikoimiimme, joten hänen luontaiset imemistarpeensa täyttyvät aina.
Kysyimme vanhemmilta, miten pikkuiset ovat ottaneet pintakuvioidut silikonituttimme vastaan, ja noin 98 % kertoi vauvansa hyväksyvän Philips Avent ultra -tutit.
Anatomiset, symmetriset ja pehmeät silikonitutit edistävät hampaiden luonnollista kehitystä.
Arviot
Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
2023 Yhdysvalloissa toteutetun kuluttajatutkimuksen mukaan 98 % vauvoista hyväksyi pintakuvioidun Philips Avent -tuttiosan, jota ultra-tuteissa käytetään (n=201).
Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.