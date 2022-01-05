2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Antaa vauvan ihon hengittää
0-6 kk
Anatominen, ei sisällä BPA:ta
Kaksoispakkaus
Erityisen suuret ilma-aukot parantavat ilmanvaihtoa ja pitävät vauvasi ihon pehmeänä ja kuivana.
Kaikki ultra air -tutissa on tehty tuntumaan kevyeltä ja miellyttävältä, myös silkinpehmeä tutti.
Kysyimme äideiltä, miten pikkuiset ovat ottaneet pintakuvioidut silikonituttimme vastaan, ja noin 98 % kertoi vauvansa hyväksyvän Philips Avent ultra soft- ja ultra air -tutit.
4.7
5:stä
682
Arviot
98%
suosittelee tätä tuotetta
Japi8850
05/01/2022
Suomi
Osa myynninedistämistä
Philips tutit
Tutit sopi todella hyvin lapsen suuhun. Lostavasti muotoiltu ja tuttinarulle hyvä kiinnitys. Käyttökokemuksena kaiken kaikkiaan hyvä.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa
Mrianna7
29/12/2021
Suomi
Osa myynninedistämistä
Kaikinpuolin hyvä tutti.
Hyvä vauvan perus tutti. Meidän vauvan suosikki. Muotoilu hyvä, mukavat kuvat plussaa. Hengittävä ja hyvän muotoinen.
Edut
Hengittävä. Kivat kuvat.
Haitat
Ei ollut meidän käytössä haittoja.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa
Ani86
17/12/2021
Suomi
Osa myynninedistämistä
Vauva tykkää
Tuote on muotoilunsa ansiosta juuri oikea tyttärelleni. Tyttäreni tykkäsi myös viihdyttää itseään ottamalla tutissa olevasta renkulasta kiinni ja heiluttelemalla. Plussaa myös matkakotelosta,joka toimi näppärästi myös tutin desinfioinnissa.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa
Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.
Yhdysvalloissa vuosina 2016–2017 tehdyissä kuluttajatutkimuksissa keskimäärin 98 % vastaajista kertoi vauvansa hyväksyvän ultra air- ja ultra soft -tuteissa (0–6 kk ja 6–18 kk) käytetyt Philips Avent -tuttiosat.
Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.
Maailman suosituin tuttimerkki