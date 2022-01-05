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  • Kevyt ja hengittävä tutti

Tuotanto lopetettu

Philips Aventultra air -tutti

SCF085/01

4.7
| (682) Arviot | 98% suosittelee tätä tuotetta
Kevyt ja hengittävä tutti
Rauhoita vauvaasi tutilla, joka antaa ihon hengittää. Philips Avent ultra air -tutin erityisen suuret ilma-aukot pitävät ihon kuivana. Kevyt suojus mahdollistaa mahdollisimman hyvän ilmavirtauksen. Saatavilla eri värejä ja malleja.
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äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Vauvan iho pääsee hengittämään lisäilma-aukkojen kautta

Kevyt ja hengittävä tutti

  • Antaa vauvan ihon hengittää

  • 0-6 kk

  • Anatominen, ei sisällä BPA:ta

  • Kaksoispakkaus

Antaa ihon hengittää

Antaa ihon hengittää

Erityisen suuret ilma-aukot parantavat ilmanvaihtoa ja pitävät vauvasi ihon pehmeänä ja kuivana.

Sopiva pintakuviointi takaa mukavan olon

Sopiva pintakuviointi takaa mukavan olon

Kaikki ultra air -tutissa on tehty tuntumaan kevyeltä ja miellyttävältä, myös silkinpehmeä tutti.

Vauvojen suosima ympäri maailman*

Vauvojen suosima ympäri maailman*

Kysyimme äideiltä, miten pikkuiset ovat ottaneet pintakuvioidut silikonituttimme vastaan, ja noin 98 % kertoi vauvansa hyväksyvän Philips Avent ultra soft- ja ultra air -tutit.

Tekniset tiedot

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Arviot

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4.7

5:stä

682

Arviot

98%

suosittelee tätä tuotetta

05/01/2022

Suomi

Suomi

Philips tutit

Tutit sopi todella hyvin lapsen suuhun. Lostavasti muotoiltu ja tuttinarulle hyvä kiinnitys. Käyttökokemuksena kaiken kaikkiaan hyvä.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa

29/12/2021

Suomi

Suomi

Kaikinpuolin hyvä tutti.

Hyvä vauvan perus tutti. Meidän vauvan suosikki. Muotoilu hyvä, mukavat kuvat plussaa. Hengittävä ja hyvän muotoinen.

Edut

Hengittävä. Kivat kuvat.

Haitat

Ei ollut meidän käytössä haittoja.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa

17/12/2021

Suomi

Suomi

Vauva tykkää

Tuote on muotoilunsa ansiosta juuri oikea tyttärelleni. Tyttäreni tykkäsi myös viihdyttää itseään ottamalla tutissa olevasta renkulasta kiinni ja heiluttelemalla. Plussaa myös matkakotelosta,joka toimi näppärästi myös tutin desinfioinnissa.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 

  1. Yhdysvalloissa vuosina 2016–2017 tehdyissä kuluttajatutkimuksissa keskimäärin 98 % vastaajista kertoi vauvansa hyväksyvän ultra air- ja ultra soft -tuteissa (0–6 kk ja 6–18 kk) käytetyt Philips Avent -tuttiosat.

  2. Vaihda tutit hygieniasyistä neljän viikon välein.

  3. Maailman suosituin tuttimerkki