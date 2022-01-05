TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta

Tuotanto lopetettu

Philips AventSCF342/21 ultra air pacifier

SCF342/21

4.7

| (682) Arviot | 98% suosittelee tätä tuotetta

Näytä kaikki edut
4 suurta ilma-aukkoa

4 suurta ilma-aukkoa

ultra air -tutti takaa erinomaisen ilman virtauksen ja antaa vauvan ihon hengittää.

Vauvan iho pysyy kuivempana

Vauvan iho pysyy kuivempana

Tutin rakenne luo erinomaisen ilman virtauksen, joten vauvan iho pysyy kuivempana.

Pyöristetyt reunat tuntuvat miellyttävältä

Pyöristetyt reunat tuntuvat miellyttävältä

Erittäin kevyen ultra air -tutin suojuksen pyöristetyt reunat lisäävät käyttömukavuutta.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.7

5:stä

682

Arviot

98%

suosittelee tätä tuotetta

05/01/2022

Suomi

Suomi

Philips tutit

Tutit sopi todella hyvin lapsen suuhun. Lostavasti muotoiltu ja tuttinarulle hyvä kiinnitys. Käyttökokemuksena kaiken kaikkiaan hyvä.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa

Käyttöpäivä 2020-12-05

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa

Käyttöpäivä 2020-12-05

29/12/2021

Suomi

Suomi

Kaikinpuolin hyvä tutti.

Hyvä vauvan perus tutti. Meidän vauvan suosikki. Muotoilu hyvä, mukavat kuvat plussaa. Hengittävä ja hyvän muotoinen.

Edut

Hengittävä. Kivat kuvat.

Haitat

Ei ollut meidän käytössä haittoja.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa

Käyttöpäivä 2020-11-29

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa

Käyttöpäivä 2020-11-29

17/12/2021

Suomi

Suomi

Vauva tykkää

Tuote on muotoilunsa ansiosta juuri oikea tyttärelleni. Tyttäreni tykkäsi myös viihdyttää itseään ottamalla tutissa olevasta renkulasta kiinni ja heiluttelemalla. Plussaa myös matkakotelosta,joka toimi näppärästi myös tutin desinfioinnissa.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa

Käyttöpäivä 2021-11-17

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa

Käyttöpäivä 2021-11-17

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.