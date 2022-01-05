2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
ultra air -tutti takaa erinomaisen ilman virtauksen ja antaa vauvan ihon hengittää.
Tutin rakenne luo erinomaisen ilman virtauksen, joten vauvan iho pysyy kuivempana.
Erittäin kevyen ultra air -tutin suojuksen pyöristetyt reunat lisäävät käyttömukavuutta.
4.7
5:stä
682
Arviot
98%
suosittelee tätä tuotetta
Japi8850
05/01/2022
Suomi
Osa myynninedistämistä
Philips tutit
Tutit sopi todella hyvin lapsen suuhun. Lostavasti muotoiltu ja tuttinarulle hyvä kiinnitys. Käyttökokemuksena kaiken kaikkiaan hyvä.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa
Mrianna7
29/12/2021
Suomi
Osa myynninedistämistä
Kaikinpuolin hyvä tutti.
Hyvä vauvan perus tutti. Meidän vauvan suosikki. Muotoilu hyvä, mukavat kuvat plussaa. Hengittävä ja hyvän muotoinen.
Edut
Hengittävä. Kivat kuvat.
Haitat
Ei ollut meidän käytössä haittoja.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa
Ani86
17/12/2021
Suomi
Osa myynninedistämistä
Vauva tykkää
Tuote on muotoilunsa ansiosta juuri oikea tyttärelleni. Tyttäreni tykkäsi myös viihdyttää itseään ottamalla tutissa olevasta renkulasta kiinni ja heiluttelemalla. Plussaa myös matkakotelosta,joka toimi näppärästi myös tutin desinfioinnissa.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ultra air SCF080/01 tuttiosa