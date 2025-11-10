Älykäs lämpötilan säätö valitsee parhaan mahdollisen lämmitystilan

Aseta maitomäärä, käynnistä ja anna älykkään lämpötilan säädön hoitaa loput. Se tunnistaa maidon alkuperäisen lämpötilan ja lämmittää sen nopeasti täydelliseen lämpötilaan, jossa se pidetään jopa 60 minuutin ajan.