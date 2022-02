Bluetooth HSP/HFP-yhteensopiva - yleinen

Bluetooth on langatonta tekniikkaa. Bluetooth on maailmanlaajuinen standardi, joten eri valmistajien Bluetooth-laitteet ovat yhteensopivia yhteisten profiilien avulla. Bluetooth-profiilit HSP (Handset Profile) ja HFP (Handsfree Profile) ovat tyypillisessä Bluetooth-kuulokkeiden käytössä vaadittavia profiileja. Jos matkapuhelimesi on HSP- tai HFP-yhteensopiva (kuten lähes kaikki Bluetooth-yhteensopivat puhelimet), tämä kuuloke toimii puhelimesi kanssa. Bluetooth-merkki ja -logo ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja Koninklijke Philips Electronics N.V.:llä on niihin käyttöoikeus.