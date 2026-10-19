2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHE3855RG/00
Saatavilla
Kirkkaat sävelet, vahva basso
Tyylikkäät Philips Chromz -nappikuulokkeet ovat mukavat, näyttävät hyvältä ja tuottavat vahvaa bassoääntä. Tyhjiömetalloituja mattapintaisia kuulokkeita on saatavana useissa eri väreissä, jotka sointuvat yhteen iPhone 6S -puhelimien kanssa.
8,6 mm:n elementit / suljettu takaosa
Nappikuuloke
Pienikokoisten ja hyvin istuvien Philips Chromz -nappikuulokkeiden tehokkaat kaiutinelementit takaavat selkeän äänen ja vahvan basson.
Ovaalinmuotoiset ääniputken sovitteet sopivat korvan muotoon ja takaavat miellyttävän istuvuuden.
Korvatyynyjä on kolmea kokoa – pieniä, keskikokoisia ja suuria – joten saat kuulokkeet istumaan itsellesi täysin sopivasti.
Arviot