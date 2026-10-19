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Tuotanto lopetettu

Kuulokkeet ja mikrofoni

SHE3855RG/00

Saatavilla

Hopea
Hopea
Hopeanharmaa
Hopeanharmaa
Kullattu
Kullattu
Punainen
Punainen

Kirkkaat sävelet, vahva basso

Tyylikkäät Philips Chromz -nappikuulokkeet ovat mukavat, näyttävät hyvältä ja tuottavat vahvaa bassoääntä. Tyhjiömetalloituja mattapintaisia kuulokkeita on saatavana useissa eri väreissä, jotka sointuvat yhteen iPhone 6S -puhelimien kanssa.

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Laadukas tyhjiömetalloitu mattapinnoite

Kirkkaat sävelet, vahva basso

  • 8,6 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Nappikuuloke

Tehokkaat kaiutinelementit takaavat selkeän äänen ja vahvan basson

Tehokkaat kaiutinelementit takaavat selkeän äänen ja vahvan basson

Pienikokoisten ja hyvin istuvien Philips Chromz -nappikuulokkeiden tehokkaat kaiutinelementit takaavat selkeän äänen ja vahvan basson.

Ovaalinmuotoiset ääniputken sovitteet takaavat miellyttävän istuvuuden

Ovaalinmuotoiset ääniputken sovitteet takaavat miellyttävän istuvuuden

Ovaalinmuotoiset ääniputken sovitteet sopivat korvan muotoon ja takaavat miellyttävän istuvuuden.

3 vaihdettavaa kumista korvatyynyparia takaavat täydellisen istuvuuden

3 vaihdettavaa kumista korvatyynyparia takaavat täydellisen istuvuuden

Korvatyynyjä on kolmea kokoa – pieniä, keskikokoisia ja suuria – joten saat kuulokkeet istumaan itsellesi täysin sopivasti.

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