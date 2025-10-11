Nauti erittäin tarkasta äänestä

Philipsin SHE9105-kuulokkeiden korkealaatuiset kaiutinelementit ja metallikuori tuottavat kirkkaan ja selkeän äänen. Ovaalinmuotoiset ääniputket ja kolmet eri kokoiset korvatyynyt takaavat miellyttävän istuvuuden. Johdossa olevalla kaukosäätimellä vaihdat helposti musiikin kuuntelusta puheluihin.