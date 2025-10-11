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Tuotanto lopetettu

Kuulokkeet ja mikrofoni

SHE9105BS/00

4.1

| (7) Arviot | 86% suosittelee tätä tuotetta

Saatavilla

Hopea
Hopea
Musta
Musta
Musta ja kulta
Musta ja kulta

Nauti erittäin tarkasta äänestä

Philipsin SHE9105-kuulokkeiden korkealaatuiset kaiutinelementit ja metallikuori tuottavat kirkkaan ja selkeän äänen. Ovaalinmuotoiset ääniputket ja kolmet eri kokoiset korvatyynyt takaavat miellyttävän istuvuuden. Johdossa olevalla kaukosäätimellä vaihdat helposti musiikin kuuntelusta puheluihin.

Näytä kaikki edut

ja kestävä metallikuori

Nauti erittäin tarkasta äänestä

  • 8,6 mm:n elementit / puoliavoin takaosa

  • Nappikuuloke

Kestävä alumiinikuori ehkäisee värinää

Kestävä alumiinikuori ehkäisee värinää

Kuulokkeiden ulkokuori on valmistettu kestävästä alumiinista, joka ehkäisee värinän aiheuttamaa äänen vääristymistä. Lisäksi se suojaa kuulokkeita kolhuilta.

Kestävä Flexi-grip-liitäntä kuulokkeiden ja johdon välissä

Joustava ja kestävä liitäntä kuulokkeiden ja johdon välissä estää liitoksen vaurioitumisen.

Kaareva muotoilu ja ovaalinmuotoiset ääniputket takaavat käyttömukavuuden

Nappikuulokkeet on suunniteltu sopimaan kaikkiin korviin. Ergonomiset ovaalinmuotoiset ääniputket ja kaareva muotoilu takaavat luotettavan ja mukavan istuvuuden.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.1

5:stä

7

Arviot

86%

suosittelee tätä tuotetta

3
2

11/10/2025

Deutschland

Deutschland

Philips SHE9105

Hab diese kopfhörer seit 10 jahren Perfekt leider gibts die nirgend mehr zu kaufen jemand hat nir die gestern kaputt gemacht schade sonst Qualität 1a wie 400€ kopfhörer

Edut

Bass wie ein könig

Haitat

Nichts

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHE9105BK Kopfhörer mit Mikrofon

Käyttöpäivä 2023-10-11

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHE9105BK Kopfhörer mit Mikrofon

Käyttöpäivä 2023-10-11

19/11/2015

France

France

Vahvistettu ostaja

trés bonnes qualités

produit de trés bonne qualité excellente qualité du son

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHE9105BK Headphones with mic

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHE9105BK Headphones with mic

04/08/2015

Deutschland

Deutschland

Philips In-Ear Kopfhörer

Im Lieferumfang: drei verschieden großen Ohrstöpsel für die perfekte Passform. Tolle Klangqualität, sowie elegantes Design die mich überzeugt hat Die Philips In-Ear Kopfhörer kann ich nur weiter empfehlen!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon

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