Tarkasti viritetyt neodyymielementit takaavat selkeät korkeat äänet

Neodyymi sopii hyvin kuulokemateriaaliksi, sillä sen aikaansaama vahva magneettikenttä parantaa äänentoistoa, puhekelan herkkyyttä ja bassoäänten toistoa. Kuulokkeiden uudelleensuunnitellut 8,6 mm:n neodyymielementit toistavat erinomaisesti korkeita ääniä ja takaavat selkeän ja kirkkaan äänenlaadun.