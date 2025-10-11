2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHE9105SL/00
Saatavilla
Erittäin tarkka äänentoisto
Philipsin SHE9105-kuulokkeiden korkealaatuiset kaiutinelementit ja metallikuori tuottavat kirkkaan ja selkeän äänen. Ovaalinmuotoiset ääniputket ja kolmet eri kokoiset korvatyynyt takaavat miellyttävän istuvuuden. Johdossa olevalla kaukosäätimellä vaihdat helposti musiikin kuuntelusta puheluihin.
8,6 mm:n elementit / puoliavoin takaosa
Nappikuuloke
Nappikuulokkeiden mukana tulee kolmet eri kokoiset silikonikorvatyynyt (S–L), joista löytyy jokaiselle sopiva koko.
Nappikuulokkeet on suunniteltu sopimaan kaikkiin korviin. Ergonomiset ovaalinmuotoiset ääniputket ja kaareva muotoilu takaavat luotettavan ja mukavan istuvuuden.
Neodyymi sopii hyvin kuulokemateriaaliksi, sillä sen aikaansaama vahva magneettikenttä parantaa äänentoistoa, puhekelan herkkyyttä ja bassoäänten toistoa. Kuulokkeiden uudelleensuunnitellut 8,6 mm:n neodyymielementit toistavat erinomaisesti korkeita ääniä ja takaavat selkeän ja kirkkaan äänenlaadun.
4.1
5:stä
7
Arviot
86%
suosittelee tätä tuotetta
Philips SHE9105
11/10/2025
Deutschland
Philips SHE9105
Hab diese kopfhörer seit 10 jahren Perfekt leider gibts die nirgend mehr zu kaufen jemand hat nir die gestern kaputt gemacht schade sonst Qualität 1a wie 400€ kopfhörer
Edut
Bass wie ein könig
Haitat
Nichts
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHE9105BK Kopfhörer mit Mikrofon
Käyttöpäivä 2023-10-11
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHE9105BK Kopfhörer mit Mikrofon
Käyttöpäivä 2023-10-11
TEMPOJCA
19/11/2015
France
Vahvistettu ostaja
trés bonnes qualités
produit de trés bonne qualité excellente qualité du son
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHE9105BK Headphones with mic
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHE9105BK Headphones with mic
Madlena
04/08/2015
Deutschland
Philips In-Ear Kopfhörer
Im Lieferumfang: drei verschieden großen Ohrstöpsel für die perfekte Passform. Tolle Klangqualität, sowie elegantes Design die mich überzeugt hat Die Philips In-Ear Kopfhörer kann ich nur weiter empfehlen!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon