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Tuotanto lopetettu

Kuulokkeet ja mikrofoni

SHL3065BK/00

4.1

| (25) Arviot | 91% suosittelee tätä tuotetta

Saatavilla

Musta
Musta
Valkoinen
Valkoinen

Selkeä ja syvä basso

Tiskijukista innoituksensa saaneissa kuulokkeissa on tehokas ääni ja basso. Kääntyvät ja pehmustetut korvakuvut takaavat täydellisen kuuntelukokemuksen myös liikkeellä ollessasi.

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DJ-tyyliset monitorikuulokkeet, joissa on mikrofoni

Selkeä ja syvä basso

  • 32 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Korvat peittävät

1,2 m:n johto musiikkinautintoon liikkeellä ollessasi

1,2 m:n johto musiikkinautintoon liikkeellä ollessasi

32 mm:n kaiutinelementit tuottavat voimakkaan, dynaamisen äänen

32 mm:n kaiutinelementit tuottavat voimakkaan, dynaamisen äänen

32 mm:n tehokkaat elementit tuottavat selkeän, yksityiskohtaisen ja luonnollisen äänen

Säädettävät korvakuvut ja kuulokesanka sopivat päähän kuin päähän

Säädettävät korvakuvut ja kuulokesanka sopivat päähän kuin päähän

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.1

5:stä

25

Arviot

91%

suosittelee tätä tuotetta

1

22/11/2020

Nederland

Nederland

Luchtbevochtiger Philips

Heel fijn apparaat veel in gebruik zeker in deze corona tijd

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HU4706/11 Luchtbevochtiger

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HU4706/11 Luchtbevochtiger

04/08/2020

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Mooi, Stil en Voldoet naar Verwachting !!

Wij hebben veel aan dit product !! en raden het iedereen aan

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HU4706/11 Luchtbevochtiger

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HU4706/11 Luchtbevochtiger

17/07/2020

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Luchtbevochtiger

Geweldig apparaat, doet uitstekend z'n werk en dat voor een leuke prijs

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HU4706/11 Luchtbevochtiger

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HU4706/11 Luchtbevochtiger

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