Joustava, kestävä kuulokesanka

Ulkona pidettävien kuulokkeiden on kestettävä kolhuja ja kovaa käyttöä kaikissa tilanteissa. Kovia materiaaleja ei kuitenkaan ole mukava käyttää. Tämä kuulokesanka on valmistettu vahvasta polymeerista, joka on riittävän joustava, jotta sitä on mukava pitää. Sen voi jopa taittaa, eikä se murru tai muuta muotoaan.