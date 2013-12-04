Patentoitu säädettävä korvasanka takaa varman istuvuuden

Patentoidun säädettävän korvasangan ansiosta ActionFit-kuulokkeet takaavat huippuvarman ja mukavan istuvuuden. Sujauta korvasangat korviesi taakse ja liu'uta säädettävää sankaa ylöspäin tai alaspäin, kunnes ne istuvat tiiviisti. Nyt olet valmis selättämään minkä tahansa treenin tai maaston. Kuulokkeesi pysyvät paikoillaan kaikissa tilanteissa.