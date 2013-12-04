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Tuotanto lopetettu

ActionFitUrheilusankakuulokkeet

SHQ3200PP/10

4

| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta

Viritetty urheiluun

Keveiden ja kosteutta eristävien SHQ3200-kuulokkeiden patentoidun korvasangan ansiosta voit keskittyä harjoitteluun ja pitää yllä motivaatiotasi. Ilman uskomatonta äänentoistoa saattaisit jopa unohtaa niiden olemassaolon.

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Säädettävä korvasanka takaa erinomaisen istuvuuden

Viritetty urheiluun

  • ActionFit

  • Korvasanka

  • Violetti

Patentoitu säädettävä korvasanka takaa varman istuvuuden

Patentoitu säädettävä korvasanka takaa varman istuvuuden

Patentoidun säädettävän korvasangan ansiosta ActionFit-kuulokkeet takaavat huippuvarman ja mukavan istuvuuden. Sujauta korvasangat korviesi taakse ja liu'uta säädettävää sankaa ylöspäin tai alaspäin, kunnes ne istuvat tiiviisti. Nyt olet valmis selättämään minkä tahansa treenin tai maaston. Kuulokkeesi pysyvät paikoillaan kaikissa tilanteissa.

Vaivatonta käyttöä ja säilyttämistä johdonpidikkeen ja suojaavan kantopussin avulla

ActionFit-kuulokkeiden mukana on kätevä pidike ja kantopussi johtojen hallintaan ja turvalliseen säilytykseen. Nauti treenistä ilman johtosotkuja pidikkeen avulla ja sujauta kuulokkeet hengittävään kantopussiin.

9 mm:n elementtien luoma erinomainen ääni

9 mm:n elementtien luoma erinomainen ääni

ActionFit-kuulokkeissa on hienosäädetyt 9 mm:n elementit, jotka tuottavat erinomaisen äänen. Ääni on niin selkeä ja voimakas, että uppoudut helposti kuntoiluun ja saat kaiken irti musiikista ja liikkeestä.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

5
3
2
1

04/12/2013

España

España

comodidad

comodidad para correr, tiene un diseño bonito y se oye perfectamente

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Arvioitu tuote: ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja

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