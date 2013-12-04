2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHQ3200PP/10
Viritetty urheiluun
Keveiden ja kosteutta eristävien SHQ3200-kuulokkeiden patentoidun korvasangan ansiosta voit keskittyä harjoitteluun ja pitää yllä motivaatiotasi. Ilman uskomatonta äänentoistoa saattaisit jopa unohtaa niiden olemassaolon.
ActionFit
Korvasanka
Violetti
Patentoidun säädettävän korvasangan ansiosta ActionFit-kuulokkeet takaavat huippuvarman ja mukavan istuvuuden. Sujauta korvasangat korviesi taakse ja liu'uta säädettävää sankaa ylöspäin tai alaspäin, kunnes ne istuvat tiiviisti. Nyt olet valmis selättämään minkä tahansa treenin tai maaston. Kuulokkeesi pysyvät paikoillaan kaikissa tilanteissa.
ActionFit-kuulokkeiden mukana on kätevä pidike ja kantopussi johtojen hallintaan ja turvalliseen säilytykseen. Nauti treenistä ilman johtosotkuja pidikkeen avulla ja sujauta kuulokkeet hengittävään kantopussiin.
ActionFit-kuulokkeissa on hienosäädetyt 9 mm:n elementit, jotka tuottavat erinomaisen äänen. Ääni on niin selkeä ja voimakas, että uppoudut helposti kuntoiluun ja saat kaiken irti musiikista ja liikkeestä.
4.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
martikads
04/12/2013
España
comodidad
comodidad para correr, tiene un diseño bonito y se oye perfectamente
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja