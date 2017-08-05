2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHQ3205/10
Viritetty urheiluun
Keveiden ja kosteutta eristävien SHQ3205-kuulokkeiden korvasangan ansiosta voit keskittyä harjoitteluun ja pitää yllä motivaatiotasi. Ilman uskomatonta äänentoistoa saattaisit jopa unohtaa niiden olemassaolon.
ActionFit
Oranssi ja harmaa
Heijastava linjamikrofoni tarjoaa erittäin selkeät puhelut erilaisissa urheiluympäristöissä.
Mikään ei edesauta oikeaa kuntoilurytmiä niin kuin vankka musiikin syke. ActionFit-kuulokkeilla musiikkiasi tahdittavat mahtavan syvät ja dynaamiset bassoäänet, jotka auttavat sinua harjoittelemaan entistä intensiivisemmin.
ActionFit-kuulokkeissa on hienosäädetyt 9 mm:n elementit, jotka tuottavat erinomaisen äänen. Ääni on niin selkeä ja voimakas, että uppoudut helposti kuntoiluun ja saat kaiken irti musiikista ja liikkeestä.
2.6
5:stä
5
Arviot
McKay
05/08/2017
Deutschland
Langlebing, guter Bass, Hohequalität
Die besten Kopfhörer die ich bis jetzt hatte. Ich habe sie vor dem Abitur gekauft, weil ich neue Sportkopfhörer fürs Laufen gebraucht habe. Damals wusste ich noch nicht, dass Sie mich über fünf Jahre begleiten werden. Ich habe sie quasi immer benutzt: Beim Laufen, Mountainbiken, S-Bahn fahren, Klettern, Kochen, für Skype Interviews, bei der Gartenarbeit, in der Mittagspause meiner Zwölf-Stunden-Schicht im Restaurant – kurz: immer. Einsatz unter Extrembedingungen: Eine Mountainbike Tour durch den Schwarzwald überstehend diese Kopfhörer natürlich ohne Probleme, doch es geht noch extremer: Mein Paar wurde fünf Mal in der Waschmaschine gewaschen und drei Mal mit meiner Jeans gebügelt! Sie funktionierten nach kurzer Föntrocknung problemlos. Auch das Schwimmen in Salzwasser hat ihnen nichts ausgemacht. Lebensdauer: Leider musste ich nach viereinhalb Jahren feststellen, dass das Kabel um Linken Inear in der Ummantelung gebrochen ist und es daher zu Wacklern kam. Insgesamt gab das Headset nach ziemlich genau fünf Jahren sein Leben. Ich würde sagen alles in allem entspricht das einer durchaus akzeptablen Leistung. Deshalb habe ich mir vor kurzem auch ein zweites Paar bestellt.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHQ3205 Headset mit Sportohrbügel
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHQ3205 Headset mit Sportohrbügel
canario86
09/12/2013
España
Producto inmejorable
El sonido y la calidad de los auriculares es inmejorable, la facilidad del manejo y la sujeción tambien son de lo mejor del mercado
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHQ3205 Auriculares deportivos con gancho de oreja
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHQ3205 Auriculares deportivos con gancho de oreja
tophe
17/06/2017
France
Vahvistettu ostaja
Ne supporte pas la sueur
Son très bon, bonne isolation, tiens bien en place. Dommage qu'après juste 15 mois d'usage uniquement pour courir une fois par semaine un écouteur HS à cause de la sueur garantie terminé!!!!!!!!!
Arvioitu tuote: SHQ3205 Sports earhook headset
Arvioitu tuote: SHQ3205 Sports earhook headset