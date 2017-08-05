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Tuotanto lopetettu

Korvasankakuulokkeet urheiluun

SHQ3205/10

2.6

| (5) Arviot

Viritetty urheiluun

Keveiden ja kosteutta eristävien SHQ3205-kuulokkeiden korvasangan ansiosta voit keskittyä harjoitteluun ja pitää yllä motivaatiotasi. Ilman uskomatonta äänentoistoa saattaisit jopa unohtaa niiden olemassaolon.

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Säädettävä korvasanka takaa erinomaisen istuvuuden

Viritetty urheiluun

  • ActionFit

  • Oranssi ja harmaa

Heijastava yleismikrofoni

Heijastava linjamikrofoni tarjoaa erittäin selkeät puhelut erilaisissa urheiluympäristöissä.

Voimakas basso motivoi

Voimakas basso motivoi

Mikään ei edesauta oikeaa kuntoilurytmiä niin kuin vankka musiikin syke. ActionFit-kuulokkeilla musiikkiasi tahdittavat mahtavan syvät ja dynaamiset bassoäänet, jotka auttavat sinua harjoittelemaan entistä intensiivisemmin.

9 mm:n elementtien luoma erinomainen ääni

9 mm:n elementtien luoma erinomainen ääni

ActionFit-kuulokkeissa on hienosäädetyt 9 mm:n elementit, jotka tuottavat erinomaisen äänen. Ääni on niin selkeä ja voimakas, että uppoudut helposti kuntoiluun ja saat kaiken irti musiikista ja liikkeestä.

Tekniset tiedot

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Arviot

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2.6

5:stä

5

Arviot

3

05/08/2017

Deutschland

Deutschland

Langlebing, guter Bass, Hohequalität

Die besten Kopfhörer die ich bis jetzt hatte. Ich habe sie vor dem Abitur gekauft, weil ich neue Sportkopfhörer fürs Laufen gebraucht habe. Damals wusste ich noch nicht, dass Sie mich über fünf Jahre begleiten werden. Ich habe sie quasi immer benutzt: Beim Laufen, Mountainbiken, S-Bahn fahren, Klettern, Kochen, für Skype Interviews, bei der Gartenarbeit, in der Mittagspause meiner Zwölf-Stunden-Schicht im Restaurant – kurz: immer. Einsatz unter Extrembedingungen: Eine Mountainbike Tour durch den Schwarzwald überstehend diese Kopfhörer natürlich ohne Probleme, doch es geht noch extremer: Mein Paar wurde fünf Mal in der Waschmaschine gewaschen und drei Mal mit meiner Jeans gebügelt! Sie funktionierten nach kurzer Föntrocknung problemlos. Auch das Schwimmen in Salzwasser hat ihnen nichts ausgemacht. Lebensdauer: Leider musste ich nach viereinhalb Jahren feststellen, dass das Kabel um Linken Inear in der Ummantelung gebrochen ist und es daher zu Wacklern kam. Insgesamt gab das Headset nach ziemlich genau fünf Jahren sein Leben. Ich würde sagen alles in allem entspricht das einer durchaus akzeptablen Leistung. Deshalb habe ich mir vor kurzem auch ein zweites Paar bestellt.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHQ3205 Headset mit Sportohrbügel

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHQ3205 Headset mit Sportohrbügel

09/12/2013

España

España

Producto inmejorable

El sonido y la calidad de los auriculares es inmejorable, la facilidad del manejo y la sujeción tambien son de lo mejor del mercado

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHQ3205 Auriculares deportivos con gancho de oreja

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHQ3205 Auriculares deportivos con gancho de oreja

17/06/2017

France

France

Vahvistettu ostaja

Ne supporte pas la sueur

Son très bon, bonne isolation, tiens bien en place. Dommage qu'après juste 15 mois d'usage uniquement pour courir une fois par semaine un écouteur HS à cause de la sueur garantie terminé!!!!!!!!!

Arvioitu tuote: SHQ3205 Sports earhook headset

Arvioitu tuote: SHQ3205 Sports earhook headset

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