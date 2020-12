Yhdistä 2 laitetta samanaikaisesti

Helppo tapa siirtyä kahden laitteen välillä ilman, että on muutettava koko kotiteatterijärjestelmän asetuksia. Langattomassa TV-linkissä on kaksi erillistä tuloa, joilla molemmilla on oma SCART-liitäntänsä, minkä ansiosta voit kytkeä kaksi AV-lähdelaitetta samaan aikaan.