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  • Erittäin miellyttävä, tarkka ajo
  • Erittäin miellyttävä, tarkka ajo

Shaver S9000 PrestigeParranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000

SP9840/32

4.5
| (2775) Arviot | 90% suosittelee tätä tuotetta
Erittäin miellyttävä, tarkka ajo
Koe jopa 7 päivän parran uskomattoman tarkka ja sileä ajotulos Philipsin S9000 Prestigellä. SkinIQ-tekniikkaa sisältävä parranajokone mukautuu käyttöösi, jotta parranajokokemus olisi täydellinen.
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

Sisältää SkinIQ-tekniikkaa

Erittäin miellyttävä, tarkka ajo

  • NanoTech Dual Precision -terät

  • Hydro SkinGlide -pinnoite

  • Ultraflex-kiinnitysjärjestelmä

  • Tehokas digitaalimoottori

  • 7 vuotta (moottori) ja akulle elinikäinen

Erittäin vahvat tarkkuusterät takaavat erinomaisen ajotuloksen

Erittäin vahvat tarkkuusterät takaavat erinomaisen ajotuloksen

Jopa 165 000 leikkausliikettä minuutissa tekevät NanoTech Dual Precision -terät leikkaavat partakarvat erittäin läheltä ihoa. Parranajokoneessa on uudelleen suunniteltu Guide & Cut -järjestelmä, ja sen nanopartikkeleilla vahvistetut 72 itseteroittuvaa terää kestävät käytössä ja pysyvät terävinä pitkään. Saat aina leikatuksi mahdollisimman läheltä ihoa.

50 % tasaisempi* liukuminen Hydro SkinGlide -pinnoitteen ansiosta

50 % tasaisempi* liukuminen Hydro SkinGlide -pinnoitteen ansiosta

Ajopäiden ja ihon välissä on suojaava pinnoite, jossa on jopa 500 000 hydrofiilisillä ominaisuuksilla varustettua mikrohelmeä neliösenttimetrillä. Ne takaavat 50 %* pehmeämmän liukumisen ja minimoivat ihoärsytyksen.

Myötäilee kasvojen muotoja, joten saat tarkan ja sileän ajotuloksen.

Myötäilee kasvojen muotoja, joten saat tarkan ja sileän ajotuloksen.

Täysin joustavat päät mukautuvat kasvojen muotoihin ja tarttuvat vaikeisiinkin karvoihin. Tuloksena on poikkeuksellisen sileä ja miellyttävä parranajo.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.5

5:stä

2775

Arviot

90%

suosittelee tätä tuotetta

09/06/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Hyvä kone

Huippukone! Ei juurikaan ärsytä ihoa käytettäessä. Ajotulos on hyvin sileä. Hyvin muotoiltu ja langaton lataus on kätevä. Puhdistus on helppoa

Edut

Hyvin toimiva ja laadukkaan oloinen.

Haitat

Ei halpa, mutta edelleen hyvä kone.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000

17/05/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Siisti lopputulos

Herkkä ja tarkka ajotulos suosittelen tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000

Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000

27/12/2023

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Erittäin tarkkaa jälkeä

Ajaa tosi tarkasti ja nopeasti.Myös akku kestää monta ajokertaa

Edut

3 nopeutta

Haitat

--

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SP9871/22 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver S9000 Prestige SP9871/22 Parranajokone märkä- ja kuiva-ajoon, Series 9000

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  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 

  1. verrattuna edelliseen malliin

  2. Parranajon jäämiä verrattiin puhdistusnesteellä sekä vedellä suoritetun puhdistuksen jälkeen