Pixel Plus 2 antaa selkeyttä, tarkkuutta ja terävyyttä

Pixel Plus 2 -tekniikan avulla WWW-kamera tuottaa aina luonnollisia, teräviä ja tarkkoja kuvia. Tämän takaa Pixel Plus 2 -suoritin – innovatiivinen TV-kuvatekniikka, jota on sovellettu kuvankäsittelyyn tietokoneessa. Se nostaa kuvien laadun huippuunsa lisäämällä juovien ja pikselien määrää.