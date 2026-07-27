2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAE4105BK/00
10 mm:n elementit / suljettu takaosa
Nappikuuloke
Musta
Ota suosikkikappaleesi mukaan minne tahansa. Nämä kuulokkeet tuottavat syvät bassoäänet tehokkailla 10 mm:n neodyymikaiutinelementeillä. Mukavilta tuntuvat kuulokkeet istuvat täydellisesti korvillesi.
Ovaalinmuotoinen ääniputki ja kolme erikokoista vaihdettavaa kumisuojusta takaavat miellyttävän istuvuuden. Nauti lempimusiikistasi joka sekunti.
Vastaa puheluun tai keskeytä soittolista koskematta älypuhelimeen. Kätevä kiinnike pitää kuulokkeet kytkettynä älylaitteeseen, kun puhelin on taskussasi.
Arviot