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  • Täältä tulee bassoa
  • Täältä tulee bassoa
  • Täältä tulee bassoa
  • Täältä tulee bassoa
  • Täältä tulee bassoa
  • Täältä tulee bassoa
  • Täältä tulee bassoa
  • Täältä tulee bassoa
  • Täältä tulee bassoa
  • Täältä tulee bassoa
  • Täältä tulee bassoa
  • Täältä tulee bassoa
  • Täältä tulee bassoa
  • Täältä tulee bassoa
  • Täältä tulee bassoa
  • Täältä tulee bassoa
  • Täältä tulee bassoa
  • Täältä tulee bassoa

Tuotanto lopetettu

Nappikuulokkeet ja mikrofoni

TAE4105BK/00

Saatavilla

Musta
Musta
Valkoinen
Valkoinen
Täältä tulee bassoa
Nauti kaiken musiikin jykevistä bassoäänistä. Nämä nappikuulokkeet sopivat miellyttävästi korviin, ja johdossa olevalla kaukosäätimellä voi tauottaa soittolistoja helposti. Täydellistä, kun puhelin soi juuri, kun lempikappaleesi bassoraita alkaa jyrätä!
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Täältä tulee bassoa

  • 10 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Nappikuuloke

  • Musta

Syvä basso, selkeä ääni.

Ota suosikkikappaleesi mukaan minne tahansa. Nämä kuulokkeet tuottavat syvät bassoäänet tehokkailla 10 mm:n neodyymikaiutinelementeillä. Mukavilta tuntuvat kuulokkeet istuvat täydellisesti korvillesi.

Nauti musiikin kuuntelusta

Ovaalinmuotoinen ääniputki ja kolme erikokoista vaihdettavaa kumisuojusta takaavat miellyttävän istuvuuden. Nauti lempimusiikistasi joka sekunti.

Säädin johdossa. Hallitse musiikkia ja puheluita helposti.

Vastaa puheluun tai keskeytä soittolista koskematta älypuhelimeen. Kätevä kiinnike pitää kuulokkeet kytkettynä älylaitteeseen, kun puhelin on taskussasi.

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