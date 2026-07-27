2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAE4205WT/00
8,2 mm:n elementit / suljettu takaosa
Nappikuuloke
Langattomien kuulokkeiden 8,2 mm:n neodyymielementit tarjoavat selkeän äänen ja jykevän basson. Kun haluat kuulla vielä enemmän bassoa, paina johdon bassotehostuspainiketta. Kuulet eron välittömästi.
Saat kahden tunnin USB-C-latauksella jopa 10 tuntia toistoaikaa. 15 minuutin pikalatauksella saat vielä 1,5 tuntia lisää aikaa musiikin kuunteluun. Kuulokkeiden litteä johto pysyy mukavasti niskan takana olivatpa kuulokkeet korvassa tai eivät.
Ovaalinmuotoinen ääniputki ja vaihdettavat korvatyynyt takaavat miellyttävän istuvuuden. Pehmeät kärkiosat pysyvät tukevasti korvan poimussa, ja takaavat hyvän istuvuuden ja paremman kohinanvaimennuksen.
Arviot
Saattaa vaihdella