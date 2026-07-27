Bassotehostuspainike. Heti jykevämpi basso.

Langattomien kuulokkeiden 8,2 mm:n neodyymielementit tarjoavat selkeän äänen ja jykevän basson. Kun haluat kuulla vielä enemmän bassoa, paina johdon bassotehostuspainiketta. Kuulet eron välittömästi.