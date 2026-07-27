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Tuotanto lopetettu

Langattomat nappikuulokkeet

TAE4205WT/00

Saatavilla

Musta
Musta
Valkoinen
Valkoinen
Tunne basso
Rakastatko bassoa? Näillä langattomilla nappikuulokkeilla saat voimakkaamman basson vain napin painalluksella! Niissä on 10 tunnin toistoaika, pikalataus sekä pehmeät kärkiosat, jotka takaavat hyvän istuvuuden ja paremman passiivisen kohinanvaimennuksen.
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Tunne basso

  • 8,2 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Nappikuuloke

Bassotehostuspainike. Heti jykevämpi basso.

Bassotehostuspainike. Heti jykevämpi basso.

Langattomien kuulokkeiden 8,2 mm:n neodyymielementit tarjoavat selkeän äänen ja jykevän basson. Kun haluat kuulla vielä enemmän bassoa, paina johdon bassotehostuspainiketta. Kuulet eron välittömästi.

10 tunnin toistoaika. USB-C-lataus.

10 tunnin toistoaika. USB-C-lataus.

Saat kahden tunnin USB-C-latauksella jopa 10 tuntia toistoaikaa. 15 minuutin pikalatauksella saat vielä 1,5 tuntia lisää aikaa musiikin kuunteluun. Kuulokkeiden litteä johto pysyy mukavasti niskan takana olivatpa kuulokkeet korvassa tai eivät.

Istuvat, joustavat ja mukavat.

Ovaalinmuotoinen ääniputki ja vaihdettavat korvatyynyt takaavat miellyttävän istuvuuden. Pehmeät kärkiosat pysyvät tukevasti korvan poimussa, ja takaavat hyvän istuvuuden ja paremman kohinanvaimennuksen.

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  1. Saattaa vaihdella