2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAE5008BK/00
Täältä tulee bassoa.
Nauti jykevistä bassoäänistä kaikessa musiikissasi. Nämä nappikuulokkeet sopivat miellyttävästi korviin, ja johdossa olevalla säätimellä voit hallita soittolistoja helposti. Täydellistä, kun puhelin soi juuri, kun lempikappaleesi bassoraita alkaa jyrätä!
Voimakas basso
Kevyet ja istuvat
3 säädinpainiketta johdossa
USB-C-liitin
Ota suosikkikappaleesi mukaan minne tahansa. Nämä kuulokkeet tuottavat syvät bassoäänet tehokkailla 10 mm:n elementeillä. Mukavilta tuntuvat kuulokkeet istuvat täydellisesti korviisi.
Anna soittolistoillesi niiden ansaitsema arvo kuuntelemalla niitä juuri niin kuin ne on tarkoitettu kuultavaksi. Kuulokkeiden sisäinen DAC parantaa kuuntelemasi sisällön laatua. Nauti lempimusiikkisi joka sekunnista.
Ovaalinmuotoinen ääniputki ja kolmet erikokoiset vaihdettavat korvatyynyt istuvat täydellisen tiiviisti, joten kuulokkeita voi käyttää mukavasti monta tuntia tai koko päivän.
Arviot
Akun käyttöikä on arvio ja voi vaihdella käytön mukaan.